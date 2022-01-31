Швеція заявляє, що не планує евакуацію свого посольства в Києві – МЗС

Швеція зараз не планує евакуйовувати своїх дипломатів із посольства в Києві та членів їхніх родин, заявило Міністерство закордонних справ із посиланням на голову шведського дипломатичного відомства Анн Лінде.

За повідомленням, про це Лінде заявила під час телефонної розмови з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

«Анн Лінде повідомила Дмитру Кулебі, що Швеція наразі не має намірів здійснювати евакуацію членів родин і співробітників шведського посольства в Києві», – йдеться в повідомленні.

Розмова також стосувалася безпекової ситуації поблизу кордону України та на її окупованих територіях.

«Глава шведської дипломатії підтвердила непохитну підтримку Швецією суверенітету та територіальної цілісності України, відданість принципу «жодних рішень щодо України без України». Вона також запевнила Дмитра Кулебу в активній підтримці втілення комплексного пакету стримування Росії, аби демотивувати її від агресивних планів проти нашої держави та Європи загалом», – додали в міністерстві.

Зокрема, міністри обговорили питання нових потенційних санкцій Європейського Союзу проти Росії.

Напередодні стало відомо, що міністерство закордонних справ Канади на тлі інформації про можливе російське вторгнення вирішило тимчасово відкликати другорядних співробітників посольства в Україні.

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Державний департамент США 24 січня віддав розпорядження сім’ям дипломатів, які працюють в американському посольстві, залишити Україну через загрозу військових дій із боку Росії. Велика Британія також вирішила вивезти з України частину співробітників посольства та членів їхніх сімей через «зростаючу загрозу з боку Росії». Залишити Україну сім’ям дипломатів запропонувала також Австралія і Німеччина.