Італія в рамках НАТО долучається до деескалації на українсько-російському кордоні – міністр

Італія як член НАТО має намір активно діяти за ситуації, що склалася з нагромадженням російських військ біля українських кордонів. Про такі наміри уряду на чолі із Маріо Драґі повідомив міністр оборони Італії Лоренцо Ґуеріні у розмові з виданням La Repubblica.

«Альянс передбачив посилення стримувальних заходів на східному фланзі. До цього приєднується також Італія операціями, які вже схвалив парламент. Якщо будуть подальші рішення у рамках стримувальних заходів НАТО, Рим зробить свій наступний внесок, підтвердивши єдність Альянсу, насамперед, заспокоївши східні країни-члени», – сказав міністр Ґуеріні.

При цьому офіційний Рим зацікавлений продовжувати діалог із Москвою і шукати мирний шлях розв’язання загостреної ситуації. «Ніхто з нас не прагне збільшувати напругу, навпаки – усі ми сподіваємося на дотримання і впровадження конструктивного діалогу», – запевнив Лоренцо Ґуеріні.

Італійський загін вояків вже є у Литві, де з минулого тижня проходить тренування. Одна аеродивізія сучасних літаків-перехоплювачів Eurofighter перебуває в румунському аеропорту, на найближчій базі НАТО біля кордонів України, щоб захищати авіапростір в районі Чорного моря. У разі необхідності інші італійські сили зможуть бути розташовані у східноєвропейському регіоні за лічені дні, повідомив міністр оборони.

Раніше чільний представник італійського уряду, відповідальний за відносини з ЄС, Вінченцо Амендола підтвердив позицію Рима щодо підтримки територіальної цілісності України. «Ескалація Росії біля кордонів України – це виклик для безпеки кожного європейця. У питанні підтримки суверенітету України Євросоюз єдиний. Діалог та переговори завжди можливі, але ми готові з союзниками дати спільну адекватну відповідь у разі, якщо дипломатії не вистачить», – цитує урядовця Амендолу місцева преса.

Несподівану підтримку Україні висловила крайньо права партія «Північна Ліга» – впливова сила чинної урядової коаліції. Її лідер Маттео Сальвіні – відомий симпатик Росії та її президента – особисто подзвонив до українського посольства в Римі й висловив солідарність з Україною у складний час і готовність долучитися до ініціатив, спрямованих на нормалізацію ситуації.

«Я спілкувався з російським послом та українським. Є рух військ: коли рухаються солдати і говорять про танки, слід завжди допомогти, щоб уникнути біди», – сказав Сальвіні у коментарі для італійських медіа. Та при цьому він застеріг: «На відміну від інших європейських країн, Італія, якщо хтось попросить закрити крани, залишиться у темряві і в холоді».

Тим часом, впливові бізнес-компанії країни закликають уряд вважати на сильну економічну залежність Рима від Росії і застерігають від поспішних кроків та запровадження нових санкцій.

26 січня президент Росії Володимир Путін провів відеозустріч із 17 керівниками великих італійських компаній. Як інформують джерела урядового палацу Кіджі, кабмін не знав про таку ініціативу приватних бізнесменів і просив скасувати зустріч або принаймні уникнути присутності директорів компаній із державною часткою.

Відтак енергетична компанія ENI та фірма з будівництва енергоструктур SNAM відмовилися від участі у розмові з Путіним.

Російський президент запевнив італійських бізнесменів, що Москва постачає газ їхнім компаніям за цінами, нижчими від ринкових, інформує видання La Repubblica. А речник Кремля Дмитро Пєсков у коментарі журналістам зауважив, що «італійський уряд не висловив опозиції щодо сьогоднішньої зустрічі», яка за його словами, не має відношення до «українського питання».

Минулого тижня в Білому домі заявили, що Росія в будь-який момент може почати наступ на Україну. Водночас США сподіваються, що президент Росії Володимир Путін обере дипломатію, а не подальше протистояння.

З осені минулого року у ЗМІ почали з’являтися повідомлення з посиланням на дані розвідки про концентрацію російських військ на кордоні з Україною. США й інші країни Заходу припустили, що Москва готує військове вторгнення і почали надавати військову допомогу Україні. Кремль ці заяви відкинув і зажадав від США і НАТО «гарантій безпеки», зокрема, не розширювати Альянс на схід. Представники Заходу заявляли, що на поступки в принципових питаннях не підуть.