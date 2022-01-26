50 кілометрів до України: визначені білоруські аеродроми, куди Росія перекидає війська

Проєкт Радіо Свобода Радіо Донбас.Реалії визначив розташування аеродромів на території Білорусі, через які Росія перекидає свої війська на територію цієї країни. Один із них, або всі вони, мають використовуватися для базування літаків Су-35с, що передислоковуються у Білорусь зі Східного військового округу Росії.

Всі вони нанесені на інтерактивну карту військової присутності Росії біля українських кордонів і на окупованих територіях. Аеродроми відмічені відповідною позначкою. Від одного з них – аеродрому «Лунинець» до українського кордону – близько 50 кілометрів.

На карті зібрані усі дані про скупчення російських підрозділів на кордонах, які були відкриті західними медіа з листопада 2021 року, а також місця тренувань і зберігання зброї на окупованих територіях Донецької і Луганської областей, знайдені проєктом Радіо Донбас.Реалії за останні кілька років.

З карти можна перейти на:

публікації про кожен із цих полігонів, де є інформація про види техніки й озброєння, які там зберігаються;

на супутникові знімки, отримані західними медіа від компанії Maxar Technologies;

відео перекидання техніки, яке люди публікували у мережі.

Карта буде оновлюватися, як тільки будуть з’являтися нові дані.

17 січня білоруське Міністерство оборони повідомило, що на територію Білорусі прибули перші підрозділи збройних сил Росії, які стануть учасниками раптової перевірки сил реагування Союзної держави Росії та Білорусі й спільних навчань «Союзна рішучість».

Перед тим Олександр Лукашенко повідомив, що в лютому біля західних і південних кордонів Білорусі відбудуться оперативні спільні навчання збройних сил Росії і Білорусі.

Проведення навчань було схвалене Лукашенком і президентом Росії Володимиром Путіним ще у грудні. 17 січня був затверджений їхній оперативний задум. За словами Лукашенка, які наводить агентство БелТА, навчання мають бути «солідними», а їхньою метою має стати «відпрацювання певного задуму», як він висловився, у протистоянні з силами «Заходу» (Балтія і Польща») й «Півдня» (Україна).

Тим часом, США сприймають переміщення російських військових до Білорусі як можливу підготовку до вторгнення в Україну, сказала під час брифінгу 18 січня високопоставлена представниця Держдепартаменту США. За її словами, Вашингтон «приватно повідомив білоруській владі про нашу стурбованість».

Водночас британське видання The Guardian цитувало неназваного американського високопосадовця, який стверджує, що Москва не повідомила НАТО про ці навчання в Білорусі, і додає, що число російських військових там «перевищує те, якого ми могли б очікувати від звичайних навчань».