Лукашенко оголосив про спільні з Росією навчання біля кордону з Україною

У лютому біля західних та південних кордонів Білорусі відбудуться оперативні спільні навчання збройних сил Росії та Білорусі, заявив 17 січня Олександр Лукашенко. Він також стверджує, що Україна нарощує сили біля білоруського кордону.

Проведення навчань було схвалене Лукашенком та президентом Росії Володимиром Путіним ще у грудні. 17 січня був затверджений їхній оперативний задум. За словами Лукашенка, які наводить агентство БелТА, навчання мають бути «солідними», а їхньою метою має стати «відпрацювання певного задуму», як він висловився, у протистоянні з силами «Заходу» («Прибалтика (так в СРСР називали країни Балтії – ред.) та Польща») та «Півдня» (Україна).

Точну дату початку навчань ще не визначено. Про них оголошено на тлі нарощування російського збройного угруповання біля кордонів з Україною і на тлі побоювань масштабного російського вторгнення до цієї країни. «Точну дату визначайте, повідомляйте, щоб нам не дорікали, що ми тут зненацька якісь війська стягнули, мало не воювати збираємось», – сказав Лукашенко.

Навчання називатимуться «Союзна рішучість-2022».

За даними розвідок західних країн, біля кордонів із Україною зосереджено близько 100 тисяч російських військових. Речник Кремля Дмитро Пєсков концентрацію військ не заперечує, але заявляє, що не йдеться про підготовку до вторгнення.

Деякі експерти припускають, що вторгнення в Україну може розпочатися з території Білорусі. Наприкінці минулого року Україна посилила охорону свого кордону з Білоруссю – на тлі міграційної кризи на білорусько-польському кордоні.