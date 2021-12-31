Якщо Захід обере умиротворення Росії, Україна продовжить захищатися – Кулеба

Україна продовжить захищати свою територію від російської агресії, навіть якщо Захід «похитнеться» і обере політику умиротворення, заявив у п’ятницю міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Ця заява українського очільника зовнішньополітичного відомства пролунала після телефонних переговорів президентів США та Росії Джо Байдена та Володимира Путіна через зосередження російських військових біля українських кордонів.

Під час 50-хвилинної телефонної розмови 30 грудня лідери двох країн провели «серйозний та предметний» обмін думками, щоб закласти основу для трьох груп майбутніх переговорів на початку наступного місяця, повідомив високопосадовець адміністрації Джо Байдена на умовах анонімності.

«Якщо Захід похитнеться та обере умиротворення, ми все одно будемо захищати себе, своє право на існування і власне майбутнє», - написав Кулеба в twitter.

Офіційні особи США та Росії зустрінуться 9-10 січня у Женеві, щоб обговорити контроль над озброєннями та зростання напруженості навколо України у рамках двостороннього діалогу щодо стратегічної стабільності.

Потім 12 січня в Брюсселі відбудеться окреме засідання Ради Росія-НАТО, а днем пізніше – зустріч у Відні в рамках Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), до якої входять США, його європейські союзники, Україна та Росія.

Розмову Байдена і Путіна перед запланованою на січень зустріччю Росії зі США та НАТО з питань безпеки ініціювала Москва.