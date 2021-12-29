Байден і Путін знову матимуть розмову 30 грудня – Білий дім

Президент Сполучених Штатів Джо Байден і президент Росії Володимир Путін поспілкуються телефоном 30 грудня на тлі напруженості через нарощування російських військ біля кордону з Україною – про це повідомила 29 грудня речниця Ради національної безпеки Емілі Хорн.

Лідери двох країн «обговорять низку тем, у тому числі майбутні дипломатичні відносини з Росією», йдеться в її заяві.

«Адміністрація Байдена продовжує вести широку дипломатичну роботу з нашими європейськими союзниками та партнерами, консультуючись та координуючи загальний підхід у відповідь на військове нарощування Росії на кордоні з Україною», – сказала Хорн.

Від початку президентства Джо Байдена він мав дві зустрічі з Володимиром Путіним: особисту в Женеві влітку і через відеозв’язок нещодавно.

Байден вже спілкувався з лідерами країн Європи, а посадовці його адміністрації також консультувалися з керівництвом НАТО, Європейського Союзу та Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), зазначають у Білому домі.

Крім того, відбулися консультації з урядовцями Східної Європи, в тому числі президентом України Володимиром Зеленським, та у форматі Бухарестської дев’ятки (B9).

Під час своєї щорічної пресконференції минулого тижня Путін закликав Захід «негайно» задовольнити вимоги Росії щодо гарантій безпеки, перерахувавши ряд претензій щодо України та її потенційного членства в НАТО.

26 грудня Путін заявив в інтерв’ю російському державному телебаченню, що обміркує різні варіанти, якщо Захід не виконає вимоги. Реакція Росії«може бути різноманітною», сказав він, додавши, що вона «залежатиме від того, які пропозиції мені подадуть наші військові експерти».

Сполучені Штати заявили, що готові брати участь у переговорах щодо цих вимог, але американські чиновники назвали деякі з них непридатними для виконання, неможливими або ж такими, що принципово суперечать західним цінностям.

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Останніми тижнями Сполучені Штати, НАТО та Київ стривожені щодо близько 100 000 російських військовослужбовців, розгорнутих поблизу кордону з Україною та на окупованому Росією Кримському півострові.

Офіційні особи США стверджують, що Москва планує можливий військовий наступ, який, якщо це станеться, може статися протягом кількох тижнів. Кремль наступ заперечує.

Нове військове нарощування стало тлом для Путіна, який хоче, щоб США та НАТО надали Росії широкі «гарантії безпеки» і не допустили розширення альянсу на Схід, зокрема і щодо України. Кремль і адміністрація США заявили, що планують провести двосторонні переговори з питань безпеки наступного місяця.