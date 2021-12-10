Байден обговорив дії Росії з «Бухарестською дев’яткою»

Президент США Джо Байден провів переговори з лідерами «Бухарестської дев’ятки» або так званого східного флангу НАТО, під час яких обговорив ситуацію на російсько-українському кордоні.

Президент США і лідери Болгарії, Чехії, Естонії, Угорщини, Латвії, Литви, Польщі, Румунії та Словаччини обговорили «дестабілізуюче нарощування Росією військової могутності на кордонах з Україною та необхідність єдиної, підготовленої та рішучої позиції НАТО щодо колективного захисту союзників», йдеться у заяві Білого дому за підсумками переговорів.

За повідомленням, Байден також наголосив на відданості Сполучених Штатів Америки трансатлантичній безпеці і «священній відданості» статті 5 договору НАТО щодо колективної оборони.

Вчора ж після телефонної розмови президентів США та України Джо Байдена та Володимира Зеленського у Білому домі заявили, що вступ України до НАТО, проти якого різко заперечує Москва – справа, яка стосується виключно самої України та НАТО.

Проте, як заявила на брифінгу речниця Білого дому Джен Псакі, є певні вимоги, яким Україні необхідно буде відповідати з низки питань, включаючи корупцію та інші пункти.

Раніше президент США Джо Байден повідомив, що планує 10 грудня оголосити про зустріч, у якій візьмуть участь представники Росії та чотирьох країн – союзниць США по НАТО. Про які саме держави йдеться, він не уточнив.

Мета зустрічі, за словами американського президента, обговорити занепокоєння Росії щодо розширення НАТО та можливість досягти домовленостей, які б дозволили знизити напруженість у регіоні.

Як розповів агентству Bloomberg дипломат зі Східної Європи, влада однієї з країн у регіоні «розлютилася» і вимагає прояснити, що планує президент США.

Деякі країни НАТО вважають готовність Байдена до діалогу з Росією дипломатичною поступкою, пише видання. За словами співрозмовника агентства, у минулому ці держави перебували під впливом СРСР, а тепер є сусідами «агресивної Росії».

Прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас заявила, що Росії не можна дозволяти втручатися у внутрішні рішення НАТО. За її словами, Москва під тиском погроз та військової сили хоче «поділити Європу на сфери впливу».

Вашингтон, його союзники по НАТО і українська влада висловлюють тривогу у зв’язку з інформацією, що надходить в останні тижні про те, що Росія зосередила поблизу кордонів з Україною десятки тисяч своїх військовослужбовців. Москва заперечує, що вона готує вторгнення в Україну.

7 грудня під час відеосаміту президентів США та Росії Україна стала головною темою для обговорення. Байден попередив Москву, що озброєна ескалація обернеться для Росії новими жорсткими санкціями.

Путін заявив, що сказав Байдену про неприпустимість для Москви подальшого розширення НАТО на схід. У Білому домі зазначили, що Байден під час розмови не пішов на поступки щодо розширення НАТО на схід. При цьому в адміністрації США вказали, що готові обговорювати з Москвою теми, що викликають занепокоєння.