Байден заявив про тривожні тенденції для демократії у світі

Президент США Джо Байден 9 грудня відкрив перший організований Білим домом саміт із питань розвитку демократії у світі. Обговорення відбувається у онлайн-режимі.

У своєму виступі Байден висловив тривогу з приводу, як він сказав, послаблення демократичних інституцій у всьому світі і закликав лідерів держав «узятися за руки», щоб показати, що демократія можлива.

Глава американської адміністрації вказав учасникам саміту на «переломний момент» та необхідність подвоїти зусилля для захисту демократичних цінностей. Він, серед іншого, сказав, що нинішні тенденції «переважно ведуть у неправильному напрямку», і додав, що «демократія потребує захисників».

Дводенний саміт, робота якого триватиме і 10 грудня, відбувається на виконання передвиборчої обіцянки Джо Байдена зміцнювати демократію у всьому світі на тлі піднесення авторитарних урядів. Віртуальний захід – це подія, яку Байден називав пріоритетом першого року свого президентства. Він неодноразово наводив докази на користь того, що США та їхні союзники мають продемонструвати переваги демократії як інструменту функціонування суспільства порівняно з автократією, зазначає Associated Press.

На цьогорічний саміт були запрошені лідери понад 100 держав, Росії та Китаю серед них немає. Згідно з «Індексом демократії», який складає правозахисна організація Freedom House, 77 із запрошених країн належать до вільних або повністю демократичних, 31 – до частково вільних, а 3 – до невільних. Речниця Білого дому Джен Псакі заявила «Голосу Америки», що запрошення зовсім не означає схвалення з боку США політики тієї чи іншої влади. «Будь-яка демократія – це робота, яка триває. Це не означає, що ми ставимо негативний штамп на людей, які не запрошені. Ми включили та запросили різні голоси, різні країни, які можуть висловити думку про наші глобальні зусилля щодо захисту демократії», – сказала Псакі.

Москва та Пекін зустріч різко розкритикували. Напередодні посли Росії та Китаю в США опублікували статтю, в якій засудили саміт, як «очевидний продукт менталітету холодної війни».

За даними адміністрації Байдена, лідерам, що беруть участь у саміті, буде запропоновано оголосити про «конкретні заходи та зобовʼязання щодо проведення значних внутрішніх реформ» відповідно до демократичних цілей.