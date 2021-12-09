США цього тижня відправлять Україні стрілецьку зброю і боєприпаси – Пентагон

Останні елементи безпекового пакету вартістю 60 мільйонів доларів для України, про який оголосили в серпні, відправлять Києву цього тижня, повідомив речник Пентагону Джон Кірбі під час брифінгу 8 грудня.

За його словами, інші частини цього пакету допомоги в галузі безпеки, покликаного допомогти українцям захистити свій суверенітет від російської агресії, включали ракетну систему Javelin, яка вже перебуває у розпорядженні українських військовослужбовців, повідомляє Пентагон.

Кірбі додав, що, як і у випадку з усіма пакетами допомоги в галузі безпеки, надану техніку країна, яка її отримує, може використовувати на власний розсуд, але тільки з метою самооборони.

Наразі, за словами Кірбі, немає жодних додаткових повідомлень чи рішень щодо додаткової безпекової допомоги Україні.

За даними українських військових, від початку війни на Донбасі Україна отримала від США військово-технічну допомогу на понад 2 мільярди доларів. Озброєння, боєприпаси, автомобілі, кораблі та інше обладнання надходять із США в Україну або безоплатно в рамках оборонної допомоги, або за гроші.

Напередодні президент США Джо Байден, коментуючи свою розмову з президентом Росії Володимиром Путіним, заявив, що США не надсилатимуть війська в Україну для захисту від будь-якого нового імовірного російського вторгнення.

Байден додав, що попередив Путіна: якщо Росія розпочне нові військові дії проти України – що, за попередженнями американської розвідки, може бути можливим уже найближчими тижнями – Сполучені Штати та союзники запровадять санкції, «яких він ніколи не бачив».

Вашингтон також повідомив про плани постачати Україні більше озброєння, включно з протитанковими ракетами Javelin, та іншу техніку.