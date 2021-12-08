Зеленський повідомив «чудові новини з Лондона»

Президент України Володимир Зеленський заявив, що уряд Великої Британії схвалив виділення додаткових фінансових ресурсів для підтримки України.

«Чудові новини з Лондона: Велика Британія додатково виділить 1 млрд фунтів стерлінгів на підтримку України. Це нові інвестиції, торгівля, безпека. За підсумками моїх переговорів з премʼєр-міністром Борисом Джонсоном розмір загальної британської підтримки збільшиться до 3,5 млрд фунтів», – написав Зеленський у твітері.

Раніше цього тижня, 7 грудня, Палата представників Конгресу США проголосувала за проєкт оборонного бюджету США (NDAA) на 2022 фінансовий рік, який передбачає виділення 300 мільйонів доларів на допомогу Україні. Цю суму, зокрема, передбачається витрачати на підтримку українських збройних сил.