Байден пригрозив Путіну «іншими заходами». Збільшити військову допомогу Україні закликають аналітики

Розмова Байдена з Путіним тривала понад дві години. Президент США пообіцяв «інші заходи», крім санкцій, у разі військової ескалації з боку Росії. Обговорити ситуацію із Зеленським президент США має намір 9 грудня. Про це повідомили у Білому домі. Щоб стримати агресивні наміри Кремля, має бути розширена військова допомога Україні – аж до розміщення на її території підрозділів НАТО, кажуть воєнні фахівці зі Сполучених Штатів.

Президенти США та Росії Джо Байден і Володимир Путін говорили через відеозвʼязок понад понад дві години. Байден попередив Путіна про ризик подальшої ескалації навколо України. Про це, серед іншого, повідомила 7 грудня пресслужба Білого дому.

США та наші союзники дадуть відповідь сильними економічними та іншими заходами у разі військової ескалації

«Президент Байден висловив глибоку стурбованість Сполучених Штатів і наших європейських союзників з приводу ескалації збройних сил Росії навколо України і дав чітко зрозуміти, що США та наші союзники дадуть відповідь сильними економічними та іншими заходами у разі військової ескалації. Президент Байден підтвердив свою підтримку суверенітету та територіальної цілісності України та закликав до деескалації та повернення до дипломатії», – ідеться в повідомленні.

Путін перебував у своїй резиденції в Сочі, Байден – у Ситуаційній кімнаті Білого дому в Вашингтоні. Розмова відбулася на тлі різкого загострення напруженості довкола України. Країни Заходу та Київ вважають, що Москва може готувати збройне вторгнення до цієї країни.

Байден зателефонує Зеленському – Салліван

Радник американського лідера з національної безпеки Джейк Салліван повідомив на брифінгу в Білому домі, що президент США Джо Байден зателефонує президенту України Володимиру Зеленському 9 грудня.

«Байден та Зеленський проведуть розмову в четвер у розвиток переговорів між Зеленським та (держсекретарем США Ентоні) Блінкеном», – поінформував Салліван.

За словами посадовця, Байден після розмови з Путіним провів переговори з лідерами Німеччини, Франції, Великої Британії та Італії.

Офіційний сайт президента Росії Володимира Путіна із затримкою на майже три години повідомив про подробиці відеоконференції Путіна з американським лідером Джо Байденом. Кремль зазначає, що «головне місце в розмові мала проблематика, пов’язана з внутрішньоукраїнською кризою та відсутністю прогресу у виконанні Мінських домовленостей 2015 року, які є безальтернативною основою мирного врегулювання».

За повідомленням російської сторони, Путін «на конкретних прикладах проілюстрував деструктивну лінію Києва» і «висловив серйозну стурбованість з приводу провокаційних дій Києва проти Донбасу».

У повідомленні також вказано: «Путін у відповідь наголосив, що не слід перекладати відповідальність на плечі Росії, оскільки саме НАТО вдається до небезпечних спроб освоєння української території та нарощує військовий потенціал поблизу наших (тобто російських – ред.) рубежів».

Розмістити підрозділи НАТО в Україні – Болтон

Ні Європа, ні Сполучені Штати не готові воювати за Україну на полі бою

Втім, НАТО має нарощувати військову допомогу Україні, що лише посилить переконливість економічних заходів стримування Росії з боку США та Євросоюзу, наголосив під час онлайн-дискусії Київського безпекового форуму заступник генерального секретаря НАТО у 2012-2016 роках Александр Вершбоу.

«Як ми всі знаємо, ні Європа, ні Сполучені Штати не готові воювати за Україну на полі бою. Тому важливо мати коаліцію, яка надасть інші форми підтримки Україні. Європейці правильно рухаються у плані санкцій, але, думаю, вони можуть зробити більше у плані допомоги українському війську. Деякі члени альянсу більш активно замаються цим питанням, деякі менше, але думаю, що і НАТО як організація має зайняти чітку жорстку позиці, і не тільки у риториці», – зазначив Вершбоу.

Ми не прагнемо конфлікту. Це означає дислокацію, наприклад, більшої кількості американських збройних сил в Україні

Більше того, щоб зупинити Путіна, потрібно також розмістити в Україні підрозділи НАТО, заявив Радіо Свобода колишній радник президента США із питань національної безпеки Джон Болтон. На його думку, США й інші країни-члени НАТО повинні розмістити війська в Україні на ротаційній основі.

«Ми не прагнемо конфлікту. Ми прагнемо його уникнути. Я думаю, що це означає дислокацію, наприклад, більшої кількості американських збройних сил в Україні на основі спільних ротаційних маневрів, спільної підготовки. Гадаю, що інші члени НАТО повинні робити те саме.

Я думаю, звичайно, нам потрібно поставити більше озброєнь українським військовим. Нам потрібна краща підготовка українських військових, щоб будь-яке потенційне подальше російське військове вторгнення коштувало їм [Росії] більше – не кажу про те, що Україна сама, очевидно, могла б перемогти у разі рішучого російського нападу, але щоб переконатися, що ціна буде настільки високою, що Путін і його радники визнають це неприйнятним. Я думаю, що це спосіб стримати військові дії, які здаються такими неминучими», – зауважив Болтон.

Ми готові відключити Росію від SWIFT, ми можемо заборонити їм подорожі до Євросоюзу та інших країн

Нова атака на Україну має стати вкрай невигідною для політичного керівництва Росії, як з військової точки зору, так і з економічної, зауважила заступниця помічника міністра оборони США у 2011-2015 роках Евелін Фаркас під час онлайн-дискусії Київського безпекового форуму.

«Ми готові відключити Росію від SWIFT, ми можемо заборонити їм подорожі до Євросоюзу та інших країн. Ми маємо бути готовими до широкого віяла різних санкцій проти Росії, таких же, як ми застосовували в Ірані. Це передбачати має також додаткову військову допомогу Україні не лише оборонною зброєю, не лише на суходолі але і на військовому театрі дій. Найбільшим чинником буде, щоб російське керівництво знало, що це позначиться на житті кожного росіянина», – сказала Фаркас.

SWIFT як зброя в економіці

Відключення Росії від платіжної системи SWIFT означало б знищення російської економіки. Про це в ефірі Радіо Свобода розповів інвестиційний банкір Сергій Фурса.

«Відключення від SWIFT – це ядерна зброя в економіці. Коли всі країни живуть у глобальному світі, а особливо Росія, яка є великим експортером, відключення від SWIFT одразу вбиває російську економіку і переводить її у середньовіччя. Яскравим прикладом був Іран, де відключення від SWIFT просто знищило економіку країни», – запевнив Фурса.

Розмова нічого не зможе змінити, якщо це буде лише розмова

Сама по собі розмова Володимира Путіна та Джозефа Байдена не матиме якихось позитивних результатів для України. З боку США потрібні дієві кроки, про це в ефірі Радіо Свобода сказав експосол України в США Олег Шамшур. На його думку, підтримка України відповідає стратегічним інтересам Сполучених Штатів.

«Розмова нічого не зможе змінити, якщо це буде лише розмова. Якщо це буде сильний сигнал, пакет санкцій, військова допомога Україні, неприйняття «червоних ліній», які намагається малювати Путін, і якщо це буде прикріплено конкретними справами, тоді це може спрацювати. Путіну треба чітко сказати, коли запрацює пакет санкцій і що може бути тригером для запровадження цих санкцій з боку США: умовно, якщо російські війська досягнуть певної кількості чи сконцентруються у певній місцевості», – сказав Шамшур.

Тим часом адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість та способи евакуації американських громадян з України у разі, якщо Росія розпочне масштабне вторгнення в Україну, повідомила телекомпанія CNN 7 грудня із посиланням на шість джерел.

Згідно з оприлюдненими даними, плануванням імовірних дій керує Пентагон. Джерела наголошують, що наразі адміністрація не бачить необхідності в евакуації. Обговорення є частиною планування у разі серйозного погіршення безпекової ситуації, вказали кілька офіційних осіб, які брали участь у плануванні, розповіла CNN.