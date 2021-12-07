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Скупчення військ Росії біля кордону України та в окупованому Криму – супутникові знімки

На тлі побоювань ймовірного нового російського вторгнення, українські офіційні особи заявляють про понад 90 000 російських військовослужбовців, розміщених вздовж кордону України та в окупованому Росією у 2014 році Криму.

За оцінками розвідки США, Росія може до кінця січня збільшити кількість своїх військових до 175 тисяч. Це одне з найбільших пересувань російських військ у напрямку України за останні роки, окрім регулярно запланованих і оголошених навчань, і одна з подій, яка 7 грудня стала приводом для відеодзвінка між президентом США Джо Байденом і президентом Росії Володимиром Путіним.

Компанія Maxar Technologies, що займається супутниковою зйомкою, опублікувала фотографії, де видно нарощування російських військ. Повідомляється, що Maxar забезпечує 90 відсотків бази геопросторової розвідки, яка використовується урядом США.
Навчальний полігон військового угруповання в Погоново. Росія, 26 листопада 2021 року
1 Навчальний полігон військового угруповання в Погоново. Росія, 26 листопада 2021 року
Інший погляд на полігон військового угруповання в Погоново. Росія, 26 листопада 2021 року &nbsp;
2 Інший погляд на полігон військового угруповання в Погоново. Росія, 26 листопада 2021 року

 
Погляд на російську наземну техніку в Єльні. Росія, 9 листопада 2021 року
3 Погляд на російську наземну техніку в Єльні. Росія, 9 листопада 2021 року
Намети російських військ та адміністративна зону в Єльні. Росія, 9 листопада 2021 року
4 Намети російських військ та адміністративна зону в Єльні. Росія, 9 листопада 2021 року
Вигляд зблизька на російські розгортання у Новоозерному. Окупований Крим, 18 жовтня 2021 року
5 Вигляд зблизька на російські розгортання у Новоозерному. Окупований Крим, 18 жовтня 2021 року
Погляд на Новоозерне. Окупований Крим, 18 жовтня 2021 року
6 Погляд на Новоозерне. Окупований Крим, 18 жовтня 2021 року

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