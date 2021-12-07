Скупчення військ Росії біля кордону України та в окупованому Криму – супутникові знімки

На тлі побоювань ймовірного нового російського вторгнення, українські офіційні особи заявляють про понад 90 000 російських військовослужбовців, розміщених вздовж кордону України та в окупованому Росією у 2014 році Криму.
За оцінками розвідки США, Росія може до кінця січня збільшити кількість своїх військових до 175 тисяч. Це одне з найбільших пересувань російських військ у напрямку України за останні роки, окрім регулярно запланованих і оголошених навчань, і одна з подій, яка 7 грудня стала приводом для відеодзвінка між президентом США Джо Байденом і президентом Росії Володимиром Путіним.
Компанія Maxar Technologies, що займається супутниковою зйомкою, опублікувала фотографії, де видно нарощування російських військ. Повідомляється, що Maxar забезпечує 90 відсотків бази геопросторової розвідки, яка використовується урядом США.
За оцінками розвідки США, Росія може до кінця січня збільшити кількість своїх військових до 175 тисяч. Це одне з найбільших пересувань російських військ у напрямку України за останні роки, окрім регулярно запланованих і оголошених навчань, і одна з подій, яка 7 грудня стала приводом для відеодзвінка між президентом США Джо Байденом і президентом Росії Володимиром Путіним.
Компанія Maxar Technologies, що займається супутниковою зйомкою, опублікувала фотографії, де видно нарощування російських військ. Повідомляється, що Maxar забезпечує 90 відсотків бази геопросторової розвідки, яка використовується урядом США.