Щоб зупинити Путіна, потрібно розмістити в Україні підрозділи НАТО і надати більше зброї – Джон Болтон

Сполучені Штати Америки й інші країни-члени НАТО повинні розмістити війська в Україні на ротаційній основі, щоб стримувати Росію від військових дій проти свого сусіда, заявив Джон Болтон, колишній радник президента США із питань національної безпеки. Болтон, який працював під керівництвом тодішнього президента Дональда Трампа з 2018 по 2019 рік, також заявив, що Сполучені Штати Америки мають надсилати Україні більше летальної зброї на тлі зростання занепокоєння, що Росія може незабаром вдатися до масштабного вторгнення до країни.

Кореспондент Радіо Свобода Тодд Прінс поспілкувався із Джоном Болтоном.

– Якщо Росія хоче захопити більше територій в Україні, як США повинні реагувати?

– Я думаю, що частина нашої проблеми полягала в тому, що США та європейські члени НАТО пригрозили, наприклад, економічними санкціями проти Росії, якщо вона почне подальші військові дії. Я не думаю, що цього достатньо для стримування Путіна. Говорячи прямо, я не думаю, що Білий дім справляє на них велике враження. Я не думаю, що риторика Білого дому дуже зміниться. Маю на увазі стосовно стримування військових дій – російських військових дій – проти України.

Нам потрібна краща підготовка українських військових, щоб будь-яке потенційне подальше російське військове вторгнення коштувало їм [Росії] більше

Ми не прагнемо конфлікту. Ми прагнемо його уникнути. Я думаю, що це означає дислокацію, наприклад, більшої кількості американських збройних сил в Україні на основі спільних ротаційних маневрів, спільної підготовки. Гадаю, що інші члени НАТО повинні робити те саме.

Я думаю, звичайно, нам потрібно поставити більше озброєнь українським військовим. Нам потрібна краща підготовка українських військових, щоб будь-яке потенційне подальше російське військове вторгнення коштувало їм [Росії] більше – не кажу про те, що Україна сама, очевидно, могла б перемогти у разі рішучого російського нападу, але щоб переконатися, що ціна буде настільки високою, що Путін і його радники визнають це неприйнятним. Я думаю, що це спосіб стримати військові дії, які здаються такими неминучими.

– Днями Путін заявив, що в діалозі зі США та європейськими союзниками Росія буде наполягати на виробленні конкретних домовленостей, які регулюватимуть будь-яке подальше розширення НАТО на схід та розміщення озброєнь. Яке ваше ставлення до цього? Чи повинні США підписати угоду про безпеку з Росією?

Якщо ми проведемо межу і залишимо когось осторонь, ми, по суті, говоримо росіянам: «У вас може бути сфера впливу чи навіть повторна анексія»

– Моя реакція на конкретну пропозицію Путіна: у жодному разі! Ми в жодному разі не збираємося нічого виключати, особливо з огляду на те, що так званий компроміс, досягнутий ще у 2008 році, полягав у тому, що Україна та Грузія стануть членами НАТО в невизначеному часі. Справа в тому, що ми не займаємось сферою впливів. Це – незалежні країни. Вони мають обрані уряди. Вони самі вирішують, з ким вони. Так само, як колишні члени Варшавського договору мали вибір, частиною якого альянсу вони б хотіли бути, і [вони] зробили вибір, всі вони обрали НАТО.

Отже, я думаю, що той же принцип має застосовуватись і до колишніх радянських республік. І я думаю, що росіяни повинні розуміти, що те, що нам потрібно від НАТО, це рішення шістки [шести країн «Східного партнерства»], кого ми ще хочемо. І ми повинні бути дуже холоднокровними в цьому плані, тому що, якщо ми проведемо межу і залишимо когось осторонь, ми, по суті, говоримо росіянам: «У вас може бути сфера впливу чи навіть повторна анексія», а це, вочевидь, є дуже, дуже небезпечним.