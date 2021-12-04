The Washington Post пише про висновок розвідки США щодо вторгнення Росії в Україну – Москва каже про «перекладання відповідальності»

Американська розвідка дійшла висновку, що Кремль розробляє вторгнення в Україну одразу за кількома напрямками, з кількістю військ, яка може сягати 175 тисяч військових. Про це повідомляє американське видання The Washington Post.

За твердженням видання, офіційний чиновник адміністрації США, який побажав залишитись інкогніто, заявив репортерам, що Кремль «планує військовий наступ на Україну вже у 2022 році, з використанням до ста батальйонів», чий особовий склад може перевищувати нинішні, сконцентровані біля кордону з Україною війська в два рази.

Видання повідомляє, що отримало в своє розпорядження розсекречені дані, включно із зробленими за останній місяць із супутників фотографії, на яких видно скупчення російських збройних сил у чотирьох районах поблизу кордону. Повідомляється також, що зараз кількість бойових тактичних груп РФ у зазначених місцях становить приблизно пів сотні, не враховуючи танків і артилерії, які «прибули щойно».

Між тим російське видання «Ъ» у суботу оприлюднило коментарі речниці МЗС Росії Марії Захарової щодо повідомлень ЗМІ США про російські плани вторгнення. Як повідомляється, Захарова заявила, що російські збройні сили на її території є законним правом країни, а Сполучені Штати «проводять спецоперацію із нагнітання ситуації навколо України із перекладанням відповідальності на Росію». За словами Захарової, основу дій США складають «провокаційні дії поблизу російських кордонів», а «масштаб нахабності та брехні» у цьому випадку «вражає».

Як пише The Washington Post, на відміну від даних військового командування України, яке оцінює чисельність передислокованих російських військ у 94 тисячі, американська розвідка говорить про 70 тисяч, але допускає збільшення до 175 тисяч солдатів та офіцерів. Наголошується, що зазначені підрозділи перебувають у постійному русі у напрямку до кордону та назад, судячи з усього – з метою заплутати спостерігачів та не видати своїх реальних бойових завдань.

Матеріал також вказує, що перебуваючи у Латвії державний секретар США Ентоні Блінкен закликав Україну не давати Росії привід для військових дій. «Ми також закликаємо Україну і надалі проявляти стриманість, бо, знову ж, російська методичка полягає у тому, щоб заявити про провокацію щодо дій, які Росія тривалий час планувала», – наводить слова Блінкена видання.

У п’ятницю президент США Джо Байден, відповідаючи на питання ЗМІ, чи приймає він «червоні лінії» Путіна, які стосуються України, заявив, що не приймає «червоних ліній» від жодної людини. Байден також зазначив, що очікує тривалої розмови із президентом Росії.

Очікується, що спілкування президентів США та Росії може відбутись у найближчі дні. У Кремлі заявили, що у ході розмови Володимир Путін вимагатиме гарантії того, що Україна не стане членом НАТО.

У четвер російський міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив держсекретарю США Ентоні Блінкену, що Москві потрібні довгострокові гарантії безпеки на західних кордонах.

Раніше, коментуючи перебування російських військ поблизу кордонів України, президент Росії Володимир Путін заявляв, що про введення військ Росії в Україну говорили і на початку року, але цього не відбулось. За словами Путіна «ніхто не буде відчувати жодних загроз», якщо усі сторони будуть прагнути налагодження «справедливих відносин стабільного розвитку та урахування інтересів в області безпеки всіх учасників міжнародної діяльності».

У статті використано матеріали Російської служби «Голосу Америки», The Washington Post, «РИА Новости», «Ъ».