Росія: розслідувачам відключили доступ до моніторингу пересування військ

Розслідувальному проєкту Conflict Intelligence Team (CIT) та ще одній команді журналістів-розслідувачів відключили доступ до сервісу GdeVagon, за допомогою якого відстежується місцезнаходження вагонів та контейнерів на території Росії. З його допомогою дослідникам вдавалося відстежувати перекидання військ до кордонів України.

Про відключення доступу розслідувачі із CIT повідомили у своєму телеграм-каналі. Вони виявили, що позбавлені доступу, коли планували перевірити маршрут поїзда із прийнятими на озброєння в російській армії бронеавтомобілями «Тигр», вантажівками КАМАЗ та «Урал», який, ймовірно, рухався у бік України.

Москва активно використовує залізниці для передислокації військових. У листопаді видання War on Rocks зазначало, що російська армія критично і більше за будь-які інші європейські країни залежить від залізничних перевезень. Наприкінці березня, під час попереднього загострення на українському кордоні, газета «Коммерсант» писала про те, що виробники сільськогосподарської техніки нарікають на брак залізничних платформ через різко збільшені потреби армії.

Повідомлення про можливе перекидання військ, яке перевіряв CIT, відбувається на тлі попередження розвідок західних країн та Києва про концентрацію Москвою значного військового угруповання на кордоні з Україною. Імовірно, вони можуть використовуватися для військового вторгнення.

Москва ці звинувачення відкидає та заявляє, що Київ може готувати повномасштабний наступ проти підтримуваних Росією гібридних сил на Донбасі. Кремль дає зрозуміти, що планує відкрито підтримати сепаратистів, якщо наступ розпочнеться.