У CIT прогнозують зростання концентрації російської армії біля кордону з Україною до січня

Концентрація російських збройних сил на кордоні з Україною до кінця січня – початку лютого може стати вищою, ніж була цієї весни, повідомив дослідник Conflict Intelligence Team (CIT) Кирило Михайлов в ефірі телеканалу «Настоящее время» (створеного Радіо Свобода за підтримки «Голосу Америки»).

Такий висновок експерти CIT зробили, виходячи зі своїх спостережень за темпами нарощування російських військ на українському кордоні.

«За останні три тижні стало гірше. Якщо три тижні тому ми спостерігали лише перекидання 4-ї гвардійської танкової дивізії до кордону з нових частин, які там з’явилися, то тепер до неї додаються інші сили 1-ї гвардійської танкової армії. У Криму ми спостерігаємо появу окремих частин 49-ї, 58-ї армії Південного військового округу», – розповів Михайлов.

За його словами, таке скупчення російських сил викликає «досить серйозні побоювання».

«Якщо тоді [три тижні тому] ми вважали, що це був не той рівень, який ми спостерігали у квітні, то зараз уже це порівнянний, якщо не такий самий. Більше того, якщо вірити [керівнику Головного управління розвідки Міноборони України Кирилу] Буданову, що наступ планується, умовно, на кінець січня – початок лютого, то такими темпами на той час там може накопичитися набагато більше сил, ніж ми спостерігали навесні», – зазначив експерт CIT.

За словами Михайлова, зараз особливе побоювання викликає інформація про прибуття на одну зі станцій у російському Воронежі важкої вогнеметної системи «Солнцепек» і вагонів з боєприпасами.

«Незважаючи на те, що російська пропаганда знову починає розповідати про якийсь там український наступ на територію Донбасу, зрозуміло, що танкові з’єднання потрібні не для захисту Донецька та Луганська, а щоб за наявності політичного рішення наступати на території, підконтрольні українській владі», – сказав він.

До цього про можливу підготовку нападу Росії на Україну повідомляли й американські ЗМІ, посилаючись на дані розвідки та джерела в адміністрації. При цьому наголошувалося, що Кремль поки що не ухвалив остаточного рішення.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов вважає, що вторгнення може розпочатися у січні чи лютому 2022 року.

У Кремлі називають повідомлення про вторгнення «вкидом» і заявляють, що це «камуфляж для прикриття агресивних помислів».