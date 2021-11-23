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CNN: США розглядають можливість відправлення додаткової зброї в Україну

У Білому домі цю інформацію наразі не коментували (фото ілюстраційне)

Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість відправлення військових радників і додаткового обладнання, зокрема озброєння, в Україну на тлі побоювань через нарощування Росією сил поблизу українського кордону, повідомляє телеканал CNN з посиланням на обізнані джерела.

За даними телеканалу, допомога може передбачати відправлення в Україну протитанкових ракет Javelin, а також мінометів.

Крім того, розглядається можливість відправити системи протиповітряної оборони, такі як ракети Stinger, а Міністерство оборони США наполягає на тому, щоб деяке обладнання, яке мало вирушити в Афганістан, як, наприклад, вертольоти Мі-17, замість цього відправили в Україну.

Тим часом, джерела телеканалу кажуть, що деякі чиновники адміністрації стурбовані, що Росія може оцінити відправку військової техніки як серйозну ескалацію. І хоча США готові направити в регіон кілька військових радників, невідомо, чи хтось поїде до самої України, кажуть джерела.

Співрозмовники телеканалу також повідомили, що посадовці США ведуть переговори з європейськими союзниками щодо розробки нового пакету санкцій, який набуде чинності, якщо Росія вторгнеться на територію України.

У Білому домі цю інформацію наразі не коментували.

Як повідомило минулого тижня американське видання Bloomberg, розвідка США поділилася з європейськими союзниками розвідувальними даними, які свідчать про ймовірну підготовку Росії до масштабного вторгнення на неокуповану територію України з кількох напрямків.

Згідно з матеріалом, зібрані дані свідчать про підготовку російських військ до «стрімкого, масштабного просування на територію України з кількох локацій, якщо президент (Росії – ред.) Володимир Путін вирішить напасти», заявляють журналісти з посиланням на обізнані джерела.

Розвідувальні дані нібито передали кільком країнам-союзницям США по НАТО протягом останнього тижня, аби обґрунтувати побоювання Вашингтона щодо намірів Москви. Як повідомили дипломатичних представників, за оцінками США, Путін може «розглядати вторгнення на початку наступного року в той час, як його війська знову збираються біля кордону».

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Президент України Володимир Зеленський заявив 10 листопада, що біля кордону з Україною перебувають майже 100 000 російських солдатів і що західні країни передають офіційному Києву інформацію про активні пересування російських військ поблизу українського кордону.

Франція та Німеччина 15 листопада застерегли Росію від заподіяння шкоди територіальній цілісності України – на тлі великої та незвичайної концентрації російських військ поблизу українських кордонів.

Генсекретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив 16 листопада, що альянс продовжує тісно співпрацювати з Україною й надавати їй політичну й практичну підтримку.

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Російська влада, включно з президентом Володимиром Путіним, заперечує агресивні наміри і сама звинувачує Захід в ескалації напруженості, вказуючи на проведення масштабних навчань у Чорному морі. Путін звинуватив в ескалації також Україну через використання нею проти бойовиків на Донбасі ударного безпілотника.

Американські офіційні особи останніми днями висловлюють стурбованість у зв’язку з діями Росії біля кордонів з Україною. Держсекретар Ентоні Блінкен попередив Москву, що повторення 2014 року, коли Росія анексувала Крим, стане «великою помилкою». На вихідних Блінкен обговорив ситуацію із міністрами закордонних справ Польщі та Франції.

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