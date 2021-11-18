Україна, Франція та Німеччина не дозволять Росії «знищити нормандський формат чужими руками» – Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на онлайн-брифінгу 18 листопада прокоментував публікацію російським МЗС текстів нібито дипломатичного листування щодо зустрічі в нормандському форматі.

Кулеба зізнався, що, попри бажання пожартувати з цього приводу, «насправді нічого гарного в цьому немає».

«Росія своїми діями просто добиває нормандський формат, демонструє, що вона не зацікавлена в його розвитку. Ну і, безумовно, підриває залишки довіри до себе. Тому я можу сказати одне: ми домовилися з німецьким і французьким колегами, що не подаруємо Росії розкіш знищити нормандський формат чужими руками. Ми будемо працювати над залученням Росії до переговорного процесу, до дипломатичних зусиль з урегулювання цього конфлікту», – сказав міністр.

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Він зазначив, утім, що після цієї публікації Росії «не можуть довіряти навіть дипломати», що ускладнить переговори.

«Але ми будемо працювати, тому що Украна зацікавлена в мирі, справедливих рішеннях і безпеці», – додав голова МЗС.

Напередодні Міністерство іноземних справ Росії заявило, що оприлюднює тексти, за його твердженням, дипломатичного листування щодо нормандського формату. У Москві це пояснили тим, що її позиція щодо зустрічі нібито «піддається викривленню».