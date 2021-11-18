Група українців, яка застрягла в Туреччині через смерть одного з них, повертається додому – Кулеба

Українські туристи, які не могли виїхати з Туреччини після загибелі одного з них, повернуться додому 18 листопада. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на онлайн-брифінгу в четвер.

«Група українських туристів, які до цього не могли залишити територію Туреччини в результаті смерті одного з членів групи 17 жовтня на території провінції Мугла в Туреччині, сьогодні повернуться на батьківщину», – повідомив він.

За словами Кулеби, це стало можливим через співпрацю дипломатичних представництв України з турецькими компетентними відомствами, в тому числі, з прокуратурою міста Фетхіє та турецькою судово-медичною експертизою.

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«Нам вдалося пришвидшити досудове розслідування справи та забезпечити швидке і безпечне повернення громадян України додому. Ці громадяни повертаються сьогодні двома групами, Запоріжжя та Київ. Консульські посадові особи України в Туреччині продовжать контролювати кримінальну справу щодо смерті нашого громадянина», – додав міністр.

МЗС 8 листопада повідомило, що залучило до вирішення ситуації із групою українських туристів в Туреччині посольство України в Анкарі. Раніше для допомоги туристам, які не могли виїхати з Туреччини через розслідування смерті одного з учасників групи, залучили консульство в Анталії.

Раніше одна з туристок, що входить до групи, Ірина Громико повідомила, що українські туристи прибули до Анталії в середині жовтня і вирушили в похід Лікійською стежкою. До складу групи входять жителі Рівного, Києва, Запоріжжя. 17 жовтня, за її словами, один із учасників групи вчинив суїцид, а іншим учасникам місцеві правоохоронці заборонили виїжджати з Туреччини «до завершення судово-медичної експертизи».