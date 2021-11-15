Кулеба проведе зустріч із голова МЗС Німеччини і Франції щодо активізації «нормандського формату»

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 15 листопада проведе переговори з голова МЗС Німеччини і Франції Гайко Маасом і Жаном-Івом ле Дріаном щодо роботи «нормандського формату». Про це Кулеба заявив у Брюсселі, відповідаючи на запитання Радіо Свобода.

«Комусь «нормандський формат» може подобатися, комусь не подобатися, але нічого кращого в нас немає. Мої колеги в Німеччині та Франції доклали максимум зусиль, щоб ми зустрілися вчотирьох – чотири міністри закордонних справ. На жаль, глава МЗС Росії – міністр Лавров – так і не знайшов часу або можливості зустрітися, що наштовхує на думки про його банальне небажання вести цей політичний діалог», – заявив Кулеба.

«І тому сьогодні ми зустрінемося з міністрами Німеччини та Франції у форматі, по суті, Н3 для того, щоб: перше – оцінити поточну безпекову ситуацію, обмінятися позиціями з цього приводу і баченням щодо подальшого розвитку. Друге: оцінити перспективи продовження переговорів у «нормандському форматі», і як саме ми можемо далі рухати цей формат і переговорний процес у ньому. І третє – поговоримо, що ще, окрім міністерського рівня, можемо спільно зробити, щоби рухатися шляхом мирного врегулювання», – додав міністр.

За словами Кулеби, «попри всі провокативні дії Росії», попри те, що вона блокує діяльність спеціальної моніторингової місії на Донбасі, згорнула присутність представників ОБСЄ на двох пунктах перетину російсько-української неконтрольованої ділянки кордону, попри те, що зростає кількість обстрілів, Україна готова себе захищати.

«Але ми шукаємо виключно політичний шлях врегулювання конфлікту й докладатимемо до цього максимум зусиль», – наголосив голова МЗС.

У середині жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна разом із Німеччиною та Францією готова якнайшвидше провести зустріч голів держав у «нормандському форматі».

Наприкінці жовтня очільник російського МЗС Сергій Лавров заявив, що Москва передала партнерам свої пропозиції щодо змісту нової зустрічі в «нормандському форматі» та очікує на їхню реакцію. Крім того, додав, що «зустріч заради зустрічі нам не потрібна», і знову звинуватив Україну в небажанні врегулювати конфлікт на Донбасі.

У відповідь українське МЗС наголосило, що Україна готова спілкуватися в «нормандському форматі» без будь-яких попередніх умов. За словами українських дипломатів, Київ постійно пропонує кроки щодо досягнення миру на Донбасі, але Москва постійно їх ігнорує.

Востаннє радники керівників України, Франції, Німеччини та Росії мали онлайн-зустріч у листопаді 2020 року. До цього лідери «нормандської четвірки» зустрічалися у Парижі у грудні 2019 року після трирічної перерви.

Переговорами в «нормандському форматі» називають чотиристоронню зустріч лідерів України, Німеччини, Франції та Росії щодо припинення збройного протистояння на Донбасі. Уперше переговори такого формату відбулися в червні 2014 року на відзначенні ювілею висадки військ союзників у Нормандії. Першими учасниками такого обговорення були тодішні президенти України та Франції Петро Порошенко та Франсуа Олланд, тодішня канцлерка Німеччини Анґела Меркель та російський лідер Володимир Путін.