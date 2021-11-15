«Нормандський неформат»: Росія тисне на Німеччину та Францію?

Сьогодні (15 листопада) у Брюсселі планують зустрітися глави МЗС України, Німеччини та Франції. Днями мали відбутися переговори цих трьох дипломатів за участі їхнього російського колеги – у «нормандському форматі». Це пропонували Париж і Берлін. Але керівник дипвідомства Росії Сергій Лавров відмовився. Мовляв, Німеччина та Франція знехтували пропозиціями Москви стосовно підсумкового документа «Норманді» з урегулювання на Донбасі. Париж заперечив твердження Лаврова. Зі свого боку міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав пропозиції Москви «штампами російської пропаганди».

Глава МЗС України Дмитро Кулеба обговорюватиме сьогодні з німецьким та французьким колегами Гайко Маасом та Жаном-Івом Ле Дріаном «активізацію «нормандського формату». Представниця МЗС Німеччини Андреа Зассе підтвердила проведення 15 листопада зустрічі цих трьох дипломатів. А напередодні Кулеба у телефонній розмові з головним дипломатом Євросоюзу Жозепом Боррелем назвав деструктивним підхід Росії до переговорів «Норманді» й закликав ЄС «вжити політичних та інших заходів заради стримування РФ від подальших агресивних дій».

«Розгнузданий київський режим»

Кілька днів тому – 11 листопада – тріо керівників МЗС України, Німеччини та Франції могло провести переговори за участі їхнього російського колеги Сергія Лаврова, і це були б перші після тривалої паузи перемовини «нормандської четвірки». Саме таку дату пропонував міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан. Однак Лавров не погодився.

Якихось нових дат ми не обговорюємо

«11 листопада нічого не буде, якихось нових дат ми не обговорюємо передусім тому, що спочатку нам потрібно зрозуміти, яким буде результат зустрічі, і наскільки він спиратиметься на виконання Україною всіх попередніх домовленостей», – наголошував глава МЗС РФ. Російське керівництво і зокрема Лавров стверджують, що Україна нібито «нічого не робить із приводу політичного врегулювання на Донбасі».

Прессекретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков прокоментував можливість проведення зустрічі «Норманді» в іншій тональності: Москва «готова до переговорів у «нормандському форматі» на рівні міністрів та лідерів країн. Але для їхнього продовження треба заздалегідь підготувати спільний документ». Наприкінці жовтня нинішнього року Москва передала Берліну, Парижу та Києву проєкт підсумкового документа, в якому врегулювання ситуації на Донбасі пропонується на умовах Кремля. Загалом російські умови такого врегулювання незмінні вже не один рік – Москва вимагає від Києва «прямого діалогу з Донецьком і Луганськом», втілення «формули Штайнмаєра» і закріплення «особливого статусу» ОРДЛО у Конституції України, проведення там виборів до передання Росією контролю над кордоном.

Без погодження підсумкового документа всіма сторонами Росія відмовляється брати участь у зустрічі «Норманді».

Не збираємося брати участь у порожньому постановочному заході

Як заявила речниця МЗС РФ Марія Захарова, Франція та Німеччина мають звернути увагу на «розгнуздану поведінку київського режиму, що вбиває раніше досягнуті домовленості».

«Не збираємося брати участь у порожньому постановочному заході. Наповніть його змістом, а саме: виконайте те, про що домовлялися раніше під час самітів у «нормандському форматі», і тоді з'явиться привід обговорити і нову зустріч», – стверджувала Марія Захарова.

А на думку Дмитра Кулеби, російський проєкт підсумкового документа зустрічі міністрів «Норманді» є гальмуванням «нормандського процесу».

«Фактично російська пропозиція складалася переважно зі штампів російської пропаганди. Це не проєкт документа, а спроба загальмувати процес, підірвати зусилля наших німецьких та французьких партнерів як посередників, які намагаються організувати результативні зустрічі в рамках «нормандського формату», – вважає Дмитро Кулеба.

Лаврова і Шойгу попередили

12 листопада у Парижі зустрілися міністри закордонних справ і оборони Франції Жан-Ів Ле Дріан і Флоранс Парлі з їхніми російськими колегами – Сергієм Лавровим і Сергієм Шойгу. Лавров назвав ці консультації «серйозною розмовою».

«Те, що Франція попереджає, що вона поставить питання про Україну, я розцінюю як розуміння наших французьких колег, що їм не втекти у цій розмові, та й загалом від відповідальності за поведінку їхніх підопічних у Києві – маю на увазі режим Зеленського». Російський дипломат уточнив, що Київ нібито підриває Мінські домовленості «за мовчазного потурання наших французьких та німецьких співавторів Мінського комплексу заходів».

Зі свого боку французькі урядовці «зрозуміло попередили» Лаврова і Шойгу «про серйозні наслідки будь-якого нового замаху на територіальну цілісність України». «Росію закликали повернутися до переговорів у «нормандському форматі».

Жан-Ів Ле Дріан і Флоранс Парлі «висловили занепокоєння погіршенням безпекової ситуації в Україні» та чітко попередили про серйозні наслідки будь-якої подальшої можливої шкоди територіальній цілісності України», – йдеться у заяві, оприлюдненій на сайті МЗС Франції за підсумками переговорів з російськими міністрами Сергієм Лавровим та Сергієм Шойгу.

«Росія тисне через «Норманді»

Москва через «нормандський формат» тисне на Німеччину та Францію. Про це заявив у коментарі Радіо Донбас.Реалії член української делегації у Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш.

Москва давно використовує ТКГ не як майданчик для досягнення миру

«Москва давно використовує ТКГ не як майданчик для досягнення миру на Донбасі, а як інструмент впливу на Німеччину та Францію. Москва прагне розвалити «нормандський формат», зупинити його», – каже Сергій Гармаш, обґрунтовуючи свої висновки перебігом засідань Тристоронньої контактної групи, в яких він регулярно бере участь.

Якщо Сергій Гармаш має рацію: Москва тисне на Париж і Берлін проти України, то чим може завершитися цей тиск? З таким запитанням ми звернулися до фоловерів проєкту «Донбас.Реалії» у фейсбук (це опитування не є репрезентативним, а лише відображає різноманітні думки підписників).

Натомість Москва наполягає на тому, що з її боку йдеться не про тиск, а про необхідність суворого дотримання Мінських домовленостей. А Німеччина та Франція, з точки зору Кремля, не впливають як належить на Україну щодо виконання цих домовленостей.

Востаннє лідери «нормандської четвірки» зустрілися 9 грудня 2019 року в Парижі. За столом переговорів сиділи президент України Володимир Зеленський, президент Франції Емманюель Макрон, президент Росії Володимир Путін і канцлерка (нині – в.о.) Німеччини Анґела Меркель. Відтоді у «нормандському форматі» час від часу відбуваються лише зустрічі політичних радників глав держав, але вони не дають результатів.

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