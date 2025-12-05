Доступність посилання

Понад 1200 військових і більш як 30 артсистем – Генштаб ЗСУ повідомив про втрати сил РФ за добу

Знищена російська військова техніка, архівне фото
Знищена російська військова техніка, архівне фото

Росія за час повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 1 178 610 своїх військових, зокрема 1 240 – за останню добу, такі дані станом на ранок 5 грудня повідомив український Генштаб.

Крім того, у командуванні ЗСУ навели такі дані про втрати Росії у військовій техніці:

  • танки – 11 396
  • бойові броньовані машини – 23 686 (+1 за останню добу)
  • артилерійські системи – 34 843 (+34)
  • РСЗВ – 1 558 (+2)
  • засоби ППО – 1 253
  • літаків – 431 (+1)
  • гелікоптери – 347
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 86 900 (+424)
  • крилаті ракети – 4 024
  • кораблі / катери – 28
  • підводні човни – 1
  • автомобільна техніка й автоцистерни – 68 907 (+94)
  • спеціальна техніка – 4 014 (+2).

Росія офіційно свої втрати не розкриває. Москва востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих.

Київ також тривалий час не озвучував втрат, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни. Водночас президент України Володимир Зеленський 16 лютого в інтервʼю NBC News заявив, що від лютого 2022 року у війні Україна втратила загиблими понад 46 тисяч солдатів і близько 380 тисяч пораненими.

1 серпня президент США Дональд Трамп навів дані про втрати України й Росії у повномасштабній війні, яку Москва веде з лютого 2022 року. «Мені щойно повідомили, що майже 20 тисяч російських солдатів загинули цього місяця у безглуздій війні з Україною. З початку року Росія втратила 112,5 тисячі солдатів… Україна, однак, також сильно постраждала. З 1 січня 2025 року вона втратила приблизно 8 тисяч солдатів, і це число не включає зниклих безвісти», – написав Трамп у власній мережі TruthSocial, не вказавши, хто саме надав йому ці дані.

