Понад 1200 військових і більш як 30 артсистем – Генштаб ЗСУ повідомив про втрати сил РФ за добу

Росія за час повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 1 178 610 своїх військових, зокрема 1 240 – за останню добу, такі дані станом на ранок 5 грудня повідомив український Генштаб.

Крім того, у командуванні ЗСУ навели такі дані про втрати Росії у військовій техніці:

танки – 11 396

бойові броньовані машини – 23 686 (+1 за останню добу)

артилерійські системи – 34 843 (+34)

РСЗВ – 1 558 (+2)

засоби ППО – 1 253

літаків – 431 (+1)

гелікоптери – 347

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 86 900 (+424)

крилаті ракети – 4 024

кораблі / катери – 28

підводні човни – 1

автомобільна техніка й автоцистерни – 68 907 (+94)

спеціальна техніка – 4 014 (+2).

Росія офіційно свої втрати не розкриває. Москва востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих.

Київ також тривалий час не озвучував втрат, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни. Водночас президент України Володимир Зеленський 16 лютого в інтервʼю NBC News заявив, що від лютого 2022 року у війні Україна втратила загиблими понад 46 тисяч солдатів і близько 380 тисяч пораненими.

1 серпня президент США Дональд Трамп навів дані про втрати України й Росії у повномасштабній війні, яку Москва веде з лютого 2022 року. «Мені щойно повідомили, що майже 20 тисяч російських солдатів загинули цього місяця у безглуздій війні з Україною. З початку року Росія втратила 112,5 тисячі солдатів… Україна, однак, також сильно постраждала. З 1 січня 2025 року вона втратила приблизно 8 тисяч солдатів, і це число не включає зниклих безвісти», – написав Трамп у власній мережі TruthSocial, не вказавши, хто саме надав йому ці дані.