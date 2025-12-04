«Зараз загроза для Гуляйполя більша, ніж вона була весь цей час». Що відбувається?

Ситуація під Гуляйполем у Запорізькій області для української сторони погіршилася. Російська армія підійшла до міста на кілька кілометрів. На початку листопада українські військові втратили кілька сіл. Однак, як розповідають бійці 102-ї бригади, вони продовжують стримувати наступ. Під Гуляйполем побували журналісти телевізійної та онлайн-мережі «Настоящее время», створеної Радіо Свобода для російськомовної аудиторії.

Ми заїхали в одне з численних сіл, які потерпають через обстріли армії Росії. У будинках після авіаудару вибух усе перевернув.

Ще три дні тому це все було ціле. І ось в один прекрасний момент сюди прилетіло кілька керованих авіабомб, життя в селі зупинилося. Місцеві практично всі виїхали

«Ще три дні тому це все було ціле, – говорить військовослужбовець 102-ї бригади Іван. – Тут був магазин, тут люди збиралися, купували їжу, все необхідне було в магазині. Люди спокійно жили. І ось в один прекрасний момент сюди прилетіло кілька керованих авіабомб, розвалили будинки, розвалили магазин, життя в селі зупинилося. Місцеві практично всі виїхали».

Віднедавна автомобільні дороги тут накриті сітками. Вони захищають транспорт від FPV-дронів. «Вони контролюють пересування техніки та літають уздовж дороги, моніторять обстановку і намагаються вражати», – розповідає військовослужбовець Олександр.

Тому українські військові насамперед маскують наш автомобіль і показують, де у разі небезпеки можна сховатися.

«Це імпровізований бліндаж, викопаний буквально за три дні, – каже Іван, показуючи нам укриття. – Позиції змістилися, не було звідки працювати. Хлопці прийшли, лопатами за три дні викопали, ліс зрубали, лісом накрили, накрили клейонкою. Кодова назва цього бліндажа – «пакет».

Зараз цей напрямок став дуже активним. Але намагаємося триматися

Військовослужбовці 102-ї бригади Сил тероборони воюють на Гуляйпільському напрямку майже від самого початку великої війни. «Це великий плюс, тому що ми вже знаємо всі під’їзні шляхи, знаємо всі посадки, знаємо, де розміщені наші сили і сили ворога», – каже Іван.

«Зараз цей напрямок став дуже активним. Сюди стягнули дуже багато сил, і просування у них зараз відбувається дуже активно. Але намагаємося триматися», – продовжує Олександр.

Останнім часом про ситуацію в районі Гуляйполя активно говорять разом із Покровськом та Куп’янськом. У листопаді російська армія захопила кілька сіл на схід від міста, намагаючись відрізати логістику.

За дуже короткий період було втрачено дуже багато позицій

«Посипався наш фланг, – розповідає Іван. – Наші хлопці сиділи, думаючи, що за ними ще є інша бригада, яка стримуватиме ворога, але та бригада посипалася, ворог цим скористався і зайшов на наші позиції. За дуже короткий період було втрачено дуже багато позицій, багато квадратних кілометрів, населених пунктів. Тепер там, де ще місяць тому ми працювали на позиціях, уже ворог ходить ногами».

Коли в район Гуляйполя ЗСУ перекинули підкріплення, просування противника вдалося зупинити, кажуть українські військові.

«Зараз ситуація стабілізувалася, – зазначає Іван. – Прийшли інші штурмові бригади, трохи легше стало. Приїхала важка техніка, приїхали потужні хлопці. Їх гарненько зупинили і розбили. Але це не скасовує того факту, що вони просунулися. Зараз загроза для Гуляйполя більша, ніж вона була весь цей час».

Просунутися військовим армії Росії багато в чому допомогла погода, кажуть тероборонівці. Уже багато тижнів лінію фронту огортає густий туман. Він серйозно заважає аеророзвідці, говорить Олександр: «Нам краще, коли буде ясна погода, коли буде вже мороз, коли буде сонце. Щоб ми могли нормально літати і нормально працювати».

У Кремлі 1 грудня заявили про вуличні бої в Гуляйполі. Водночас на мапі DeepState видно, що в Гуляйполі – зараз «сіра» зона.

30 листопада речник Сил оборони півдня Владислав Волошин заявив, що українські бійці зупинили російських військових на підходах до Гуляйполя. Тоді він зауважив, що в саме місто окупанти не зайшли.

27 листопада російський президент Володимир Путін заявив, що сили РФ нібито пробиваються «ударними темпами по півночі Запорізької області, підійшли до Гуляйполя і підуть далі».

Проєкт DeepState написав, що Україна була «за крок від втрати Гуляйполя», а ситуація почала погіршуватися після втрати Полтавки, Успенівки та ще кількох сусідніх сіл на початку листопада.