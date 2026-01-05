Повітряні сили про атаку РФ: зафіксовано влучання ракет і БпЛА на 10 локаціях

Російські військові в ніч проти 5 січня атакували Україну дев’ятьма балістичними ракетами «Іскандер-М»/зенітними керованими ракетами С-300, а також 165 ударними БпЛА, близько 100 із яких – «Шахеди», повідомили Повітряні сили ЗСУ.

«За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 137 ворожих БпЛА типу Shahed, «Гербера» і дронів інших типів на півночі, центрі та сході країни», – йдеться в повідомленні.

Військові уточнили, що зафіксовано влучання балістичних/зенітних керованих ракет і 26 ударних БпЛА на 10 локаціях, а також падіння уламків на дев’яти локаціях.

Раніш місцева влада повідомила, що внаслідок російського удару в Києві й Київській області загинули дві людини, щонайменше четверо поранені. У Києві в Оболонському районі безпілотник влучив у медичний заклад. Через атаку РФ знеструмлений Славутич.

Удар РФ був здійснений перед двома зустрічами Києва з партнерами, спрямованими на припинення війни. На 5 січня заплановані переговори начальників генеральних штабів України і європейських країн, включаючи ключових союзників Києва – Велику Британію, Францію і Німеччину; 6 січня у Парижі пройде зустріч на рівні лідерів країн, що входять до «Коаліції охочих».

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.