У Києві число постраждалих через влучання дрона РФ у медзаклад зросло до 4, двоє – у тяжкому стані

У Києві після влучання російського дрона у приватний медичний заклад в Оболонському районі в ніч проти 5 січня кількість постраждалих зросла до чотирьох, двоє з них перебувають у тяжкому стані, повідомив міський голова Віталій Кличко.

Він також зазначив, що загиблий, про якого повідомляли раніше, – чоловік, який перебував на лікуванні в медзакладі.

«Із 26 пацієнтів приватної клініки в Оболонському районі, куди сталося влучання внаслідок атаки ворога, 16 перевезли в комунальні лікарні столиці», – написав Кличко у телеграмі.

У поліції Києва повідомили, що загиблий – 1995 року народження. «Серед постраждалих – 42-річна жінка, допомогу їй надали на місці, а також двоє жінок 77 і 97 років – їх госпіталізовано», – йдеться в повідомленні.

Російські військові в ніч проти 5 січня завдали чергового удару по Києву і Київській області, внаслідок чого дві людини загинули, є постраждалі й руйнування.

Очільник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник повідомив про загиблого внаслідок удару РФ чоловіка. «У Фастівському районі внаслідок ворожої атаки загинув мирний мешканець – чоловік 1951 року народження. Його тіло виявили під час гасіння пожежі у власному будинку», – написав Калашник у телеграмі.

За його словами, у Фастівському районі пошкоджені сім приватних і один багатоповерховий житлові будинки, гаражі, два автомобілі, виробничі й складські приміщення.

Крім того, через атаку РФ знеструмлений Славутич. «Усі об’єкти критичної інфраструктури переведені на резервне живлення. Місто з теплом і водою», – зазначив голова ОВА.

За даними Повітряних сил, російські війська вночі атакували Україну, зокрема, Київ і Київщину дронами. Оголошували також ракетну небезпеку. Станом на зараз дрони залишаються в повітряному просторі України, свідчать дані військових.

Удар РФ був здійснений перед двома зустрічами Києва з партнерами, спрямованими на припинення війни. На 5 січня заплановані переговори начальників генеральних штабів України і європейських країн, включаючи ключових союзників Києва – Велику Британію, Францію і Німеччину; 6 січня у Парижі пройде зустріч на рівні лідерів країн, що входять до «Коаліції охочих».

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.