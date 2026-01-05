Удар РФ по Києву і Київщині: загинули дві людини, знеструмлений Славутич

Російські військові в ніч проти 5 січня завдали чергового удару по Києву і Київській області, внаслідок чого є загиблі, постраждалі й руйнування.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, в Оболонському районі Києва було влучання на рівні другого поверху в 4-поверхову будівлю медзакладу зі стаціонарним відділенням.

«Пожежа ліквідована. Під час обстеження приміщень виявлено тіло людини. Евакуйовані 25 осіб, троє людей постраждали», – йдеться в повідомленні.

Очільник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник повідомив про загиблого внаслідок удару РФ чоловіка.

«У Фастівському районі внаслідок ворожої атаки загинув мирний мешканець – чоловік 1951 року народження. Його тіло виявили під час гасіння пожежі у власному будинку», – написав Калашник у телеграмі.

За його словами, у Фастівському районі пошкоджені сім приватних і один багатоповерховий житлові будинки, гаражі, два автомобілі, виробничі й складські приміщення.

Крім того, через атаку РФ знеструмлений Славутич. «Усі об’єкти критичної інфраструктури переведені на резервне живлення. Місто з теплом і водою», – зазначив голова ОВА.

За даними Повітряних сил, російські війська вночі атакували Україну, зокрема, Київ і Київщину дронами. Оголошували також ракетну небезпеку. Станом на зараз дрони залишаються в повітряному просторі України, свідчать дані військових.

Удар РФ був здійснений перед двома зустрічами Києва з партнерами, спрямованими на припинення війни. На 5 січня заплановані переговори начальників генеральних штабів України і європейських країн, включаючи ключових союзників Києва – Велику Британію, Францію і Німеччину; 6 січня у Парижі пройде зустріч на рівні лідерів країн, що входять до «Коаліції охочих».

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.