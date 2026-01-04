Удар Росії по Харкову 2 січня: кількість загиблих зросла до шести – влада

У Харкові кількість загиблих внаслідок удару РФ по місту 2 січня зросла до шести людей, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.
«Фрагменти тіла ще одного загиблого виявлено в Харкові на місці ворожих ударів», – наголосив місцевий чиновник.
Раніше було відомо про 5 загиблих, серед них – трирічний хлопчик.
У ДСНС повідомляли також про 31 постраждалого, зокрема немовля, внаслідок російських ударів по Харкову вдень 2 січня. За даними прокуратури, для удару сили РФ використали ракети «Іскандер».
Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що внаслідок удару зруйнована пʼятиповерхова будівля, а також частина під’їзду чотириповерхового багатоквартирного будинку.
Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.
Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.
Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.
