Удар Росії по Харкову 2 січня: кількість загиблих зросла до шести – влада

У Харкові кількість загиблих внаслідок удару РФ по місту 2 січня зросла до шести людей, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

«Фрагменти тіла ще одного загиблого виявлено в Харкові на місці ворожих ударів», – наголосив місцевий чиновник.

Раніше було відомо про 5 загиблих, серед них – трирічний хлопчик.

У ДСНС повідомляли також про 31 постраждалого, зокрема немовля, внаслідок російських ударів по Харкову вдень 2 січня. За даними прокуратури, для удару сили РФ використали ракети «Іскандер».

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що внаслідок удару зруйнована пʼятиповерхова будівля, а також частина під’їзду чотириповерхового багатоквартирного будинку.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

ФОТОГАЛЕРЕЯ: У Харкові на місці ракетного удару РФ виявили тіло жінки і дитини. Під завалами є люди (фотосвідчення) У Харкові вночі 3 січня під завалами будівлі, зруйнованої внаслідок російських ударів, виявили тіло жінки, повідомили представники місцевої влади.













Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.