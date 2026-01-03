У Харкові вночі 3 січня під завалами будівлі, зруйнованої внаслідок російських ударів, виявили тіло жінки. «За попередньою інформацією, це може бути мати загиблого хлопчика. Триває пошуково-рятувальна операція. На місці ворожого удару працюють екстрені служби», – написав голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Число загиблих зросло до двох, серед них – трирічний хлопчик.

Під завалами після удару РФ в Харкові може бути ще пʼятеро людей, повідомив Синєгубов, про що передає кореспондентка Радіо Свобода.



Він зазначив, що це люди, які не виходять на звʼязок. Роботи на місці ускладнені через погоду. За оцінками рятувальників, на розбір завалів піде ще дві доби.

Раніше в ДСНС повідомляли про 31 постраждалого внаслідок російських ударів по Харкову вдень 2 січня. Серед постраждалих – немовля.

Російські війська, за даними прокуратури, вдень 2 січня завдали удару по Харкову, атакувавши місто ракетами «Іскандер».

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов поінформував, що внаслідок удару зруйнована пʼятиповерхова будівля, а також частина під’їзду чотириповерхового багатоквартирного будинку.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.