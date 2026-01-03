Доступність посилання

У Харкові на місці ракетного удару РФ виявили тіло жінки і дитини. Під завалами є люди (фотосвідчення)

У Харкові вночі 3 січня під завалами будівлі, зруйнованої внаслідок російських ударів, виявили тіло жінки, повідомили представники місцевої влади.

У Харкові вночі 3 січня під завалами будівлі, зруйнованої внаслідок російських ударів, виявили тіло жінки. «За попередньою інформацією, це може бути мати загиблого хлопчика. Триває пошуково-рятувальна операція. На місці ворожого удару працюють екстрені служби», – написав голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Число загиблих зросло до двох, серед них – трирічний хлопчик.

Під завалами після удару РФ в Харкові може бути ще пʼятеро людей, повідомив Синєгубов, про що передає кореспондентка Радіо Свобода.

Він зазначив, що це люди, які не виходять на звʼязок. Роботи на місці ускладнені через погоду. За оцінками рятувальників, на розбір завалів піде ще дві доби.

Раніше в ДСНС повідомляли про 31 постраждалого внаслідок російських ударів по Харкову вдень 2 січня. Серед постраждалих – немовля.

Російські війська, за даними прокуратури, вдень 2 січня завдали удару по Харкову, атакувавши місто ракетами «Іскандер».

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов поінформував, що внаслідок удару зруйнована пʼятиповерхова будівля, а також частина під’їзду чотириповерхового багатоквартирного будинку.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Чоловік стоїть біля багатоквартирного будинку, пошкодженого внаслідок російського авіаудару. Харків, 2 січня 2026 року.Російські війська вдень 2 січня завдали удару по Харкову, атакувавши місто ракетами «Іскандер». Внаслідок удару зруйнована пʼятиповерхова будівля, а також частина під’їзду чотириповерхового багатоквартирного будинку з торговельним центром і супермаркетом на першому поверсі
Рятувальники працюють на місці багатоквартирного будинку, пошкодженого внаслідок російського авіаудару, Харків, 2 січня 2026 року.Уночі 3 січня під завалами будівлі, зруйнованої внаслідок російських ударів, виявили тіло жінки. Число загиблих зросло до двох, серед них – трирічний хлопчик.«За попередньою інформацією, це може бути мати загиблого хлопчика. Триває пошуково-рятувальна операція. На місці ворожого удару працюють екстрені служби», – написав голова Харківської ОВА Олег Синєгубов
Центр Харкова, де розташований житловий будинок, пошкоджений внаслідок російського авіаудару, 2 січня 2026 року
Медикиня евакуює поранену жінку з місця російського авіаудару. Харків, 2 січня 2026 року.Раніше в ДСНС повідомляли про 31 постраждалого внаслідок російських ударів по Харкову вдень 2 січня. Серед постраждалих – немовля
Поліцейські евакуюють пораненого мешканця багатоквартирного будинку, що був пошкоджений внаслідок російського авіаудару. Харків, 2 січня 2026 року
На місці російського удару по центру Харкова працюють рятувальники. 2 січня 2026 року.Під завалами може бути ще пʼятеро людей, повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. Він зазначив, що це люди, які не виходять на звʼязок
Роботи на місці ускладнені через погоду. За оцінками рятувальників, на розбір завалів піде ще дві доби
Пошкоджена російським авіаударом автівка в центрі Харкова. На задньому плані місцева жителька робить фото. Харків, 2 січня 2026 року
Пошкоджений російським ударом багатоквартирний будинок. Під завалами може бути ще п'ятеро людей. Харків, 2 січня 2026 року
На місці ракетного удару РФ по Харкову працюють пожежники. 2 січня 2026 року
Рятувальники на місці російського авіаудару. Харків. 2 січня 2026 року
Під завалами на місці ракетного удар РФ по Харкову залишаються люди. Харків, 2026 року.Військові РФ регулярно з різних видів озброєння атакують українські регіони. Керівництво Росії заперечує, що її армія під час масштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини РФ і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.
