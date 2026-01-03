Доступність посилання

Крим Реалії
Сили РФ атакували Черкащину: є пошкодження і постраждалі – влада

Наслідки обстрілів РФ по Черкащині, фото архівне
Наслідки обстрілів РФ по Черкащині, фото архівне

Сили РФ завдали ракетного удару по Золотоніському району Черкаської області, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Ігор Табурець.

«Удень ворог завдав ракетного удару по Золотоніщині. На цю хвилину п’ятеро людей звернулись по допомогу до медиків. Двох травмованих доправили до лікарні, не тяжкі», – написав Табурець.

За його словами, за попередніми даними, уламками та вибуховою хвилею пошкоджено житлову інфраструктуру та приватне підприємство.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

