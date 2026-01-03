ЗАЕС частково втратила живлення внаслідок бойових дій – Міненерго

Окупована силами РФ Запорізька атомна електростанція вночі 3 січня внаслідок бойових дій втратила живлення з однієї з високовольтних ліній, повідомило Міністерство енергетики України.

«За час повномасштабної війни російські обстріли неодноразово призводили до пошкоджень ліній живлення ЗАЕС та спричинили 12 блекаутів на станції. Останній такий випадок стався менше ніж місяць тому. Крім того, Росія навмисно виводить з ладу енергетичну інфраструктуру на окупованій території та тестує підключення Запорізької АЕС до власної енергосистеми в умовах бойових дій та окупації», – йдеться в повідомленні про актуальний стан енергосистеми станом на ранок 3 січня.

Також у Міненерго підтвердили нові удари РФ по енергетичній інфраструктурі на півдні України.

«Уночі ворог вкотре завдав ударів по енергетичній інфраструктурі Миколаївської та Херсонської областей. Внаслідок чого є знеструмлені споживачі на Миколаївщині. На Херсонщині знову була атакована Херсонська ТЕЦ. Аварійно-відновлювальні роботи тривають, енергетики працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити електропостачання», – вказано в повідомленні.

Енергетики продовжують відновлення стабільного електропостачання на Одещині та Київщині після попередніх атак, здійснених у грудні. Найважчою залишається ситуація в прифронтових та прикордонних регіонах, де «відновлення електропостачання ускладнене постійними бойовими діями», наголошують у міністерстві.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики і газової інфраструктури, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону.

30 жовтня у Моніторинговій місії ООН з прав людини в Україні заявили, що через атаки РФ існує серйозний ризик небезпечних наслідків для цивільних осіб цієї зими, включно з тривалими перебоями в опаленні, електро- і водопостачанні. За даними ООН, такі перебої особливо болісно позначаться на вразливих групах населення, наприклад, людях старшого віку, особах з інвалідністю та сім’ях із малими дітьми.