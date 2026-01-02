Міненерго: війська РФ атакували енергооб’єкти у двох областях

У другий день нового року війська РФ продовжили атаки на об’єкти енергетичної інфраструктури, завдавши ударів у Миколаївській та Запорізькій областях, повідомив заступник міністра енергетики України Роман Андарак.



За його словами, на ранок були знеструмленими споживачі у Запорізькій області, зокрема в місті Запоріжжя, а також в інших прифронтових регіонах.



У Міненерго додають, що на Одещині та Київщині триває відновлення пошкодженого раніше обладнання. Зокрема, на Одещині після попередніх атак без електропостачання залишаються понад 11 тисяч споживачів. Аварійно-відновлювальні роботи тривають.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики і газової інфраструктури, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону.

За даними Міненерго, станом на 12 грудня російські військові від початку цього року 4500 разів атакували об’єкти енергетичної інфраструктури України.

30 жовтня у Моніторинговій місії ООН з прав людини в Україні заявили, що через атаки РФ існує серйозний ризик небезпечних наслідків для цивільних осіб цієї зими, включно з тривалими перебоями в опаленні, електро- і водопостачанні. За даними ООН, такі перебої особливо болісно позначаться на вразливих групах населення, наприклад, людях старшого віку, особах з інвалідністю та сім’ях із малими дітьми.