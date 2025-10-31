В ООН відреагували на останні удари РФ по енергетичній інфраструктурі України

Російські удари по енергетичній інфраструктурі напередодні зими підвищують ризик тривалих перебоїв в опаленні та електропостачанні, заявляють у Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні.

«Якщо атаки такого масштабу та частоти триватимуть, існує серйозний ризик небезпечних наслідків для цивільних осіб цієї зими, включно з тривалими перебоями в опаленні, електро- та водопостачанні», – заявила голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Даніель Белль 30 жовтня.

За її словами, такі перебої особливо болісно позначаться на вразливих групах населення, наприклад, людях старшого віку, особах з інвалідністю та сім’ях із малими дітьми, які «найменш здатні впоратися з втратою базових послуг у суворих зимових умовах».



В ООН зазначають, що з наближенням зими удари по енергетичній інфраструктурі підвищують ризик тривалих перебоїв в опаленні, електропостачанні та інших базових послугах в Україні.



«Це матиме серйозні наслідки для цивільних осіб по всій країні, особливо в областях, які вже стикаються з труднощами у відновленні критичної інфраструктури», – підсумувала Белль, яка днями відвідала Чернігівщину, де ситуація залишається складною через постійні удари по критичній інфраструктурі.

Росія вночі та зранку 30 жовтня завдала чергового комбінованого удару по Україні. Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, Росія для удару застосувала 705 засобів повітряного нападу – 52 ракет (дев’ять із них – «балістика») та 653 БпЛА різних типів. Українські військові знешкодили 592 дрони та 31 ракету. За даними президента Володимира Зеленського, через атаку постраждали 10 регіонів України.

У Міненерго зазначили, що це була вже третя з початку місяця масована атака РФ на енергооб’єкти. Через це було запроваджено обмеження споживання електроенергії.



