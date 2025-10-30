Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Суспільство

«Укренерго» анонсує цілодобові графіки відключень по всій Україні завтра

Жителька Чернігова запалює свічки під час відключення світла після російської атаки, жовтень 2025 року
Жителька Чернігова запалює свічки під час відключення світла після російської атаки, жовтень 2025 року

По всій Україні 31 жовтня діятиме обмеження споживання електроенергії, повідомляє оператор «Укренерго» 30 жовтня.

«Через складну ситуацію в енергосистемі – завтра, 31 жовтня, цілодобово в усіх регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання», – анонсує компанія.

«Укренерго» пояснює застосування обмежень наслідками трьох російських масованих ракетно-дронових атак на енергосистему протягом жовтня.

Читайте також: Міненерго: сьогодні була вже третя з початку жовтня масована атака РФ на енергооб’єкти

Графіки погодинних відключень діятимуть в обсязі від 0,5 до 3 черг, максимальні обмеження очікуються з 16 по 18 годину. Також цілодобово діятимуть обмеження для промислових споживачів.

Раніше 30 жовтня через складну ситуацію в енергосистемі національна енергетична компанія «Укренерго» вимушено поновила застосування заходів обмеження споживання в усіх регіонах України.

Росія вночі та зранку 30 жовтня завдала складного комбінованого удару по Україні. Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, Росія для удару застосувала 705 засобів повітряного нападу – 52 ракет (дев’ять із них – «балістика») та 653 БпЛА різних типів. Українські військові знешкодили 592 дрони та 31 ракету. За даними президента Володимира Зеленського, через атаку постраждали 10 регіонів України.

Читайте також: ОВА: Дніпро зазнало ракетного удару РФ, є пошкодження

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.


Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

XS
SM
MD
LG