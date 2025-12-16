Уперше в історії людства: як український морський дрон міг уразити російський підводний човен?

Служба безпеки України повідомила про ураження в порту російського Новоросійська підводного човна, що є носієм крилатих ракет типу «Калібр». Українська спецслужба стверджує, що підводні дрони «Sub Sea Baby» підірвали підводний човен класу 636.3 «Варшавянка» Проєкт 636 «Варшавянка» (за кодифікацією НАТО – Improved Kilo) – це тип багатоцільових дизель-електричних підводних човнів. На озброєнні ВМФ Росії перебувають підводні човни проєкту 636.3, що мають деякі відмінності від базового проєкту 636 та 636.1, які постачалися на експорт у Китай, Алжир та В’єтнам. Проєкт розроблений наприкінці 1970-х років, вважається досить вдалим, тому будівництво серії з низкою удосконалень триває і нині. Майже всі човни проєкту 636 побудовані або будуються на заводі «Адміралтейські верфі» в Санкт-Петербурзі. Підводні човни проєкту «Варшавянки» мають подвійний корпус, розділений на шість відсіків. Озброєні ракетним комплексом «Калібр», торпедами, а також ПЗРК «Ігла-1» та «Верба». Екіпаж складається з 12 офіцерів та 40 матросів.Дальність ходу в підводному положенні становить: 400 миль на трьох вузлах; у режимі РДП на швидкості 7 вузлів – 7500 миль. Швидкість (надводна) – 11–17 вузлів, швидкість (підводна) – 18–20 вузлів, робоча глибина занурення – 240 м. Підводний човен може перебувати в автономному плаванні до 45 діб. (за класифікацією НАТО – Kilo), після чого субмарина зазнала критичних пошкоджень і фактично виведена з ладу.

Проєкт Радіо Свобода Крим. Реалії зібрав інформацію про цей інцидент. Російська влада не підтверджує факту ураження підводного човна, а редакція під час війни не має змоги перевірити все належним чином.

Однак, якщо це сталося, то це перше в історії людства ураження підводного човна морськими дронами.

Що відомо?

Це була спільна операція 13-го Головного управління військової контррозвідки СБУ та Військово-морських сил України, повідомляють в СБУ.

За даними розвідки на борту підводного човна розміщувалися чотири пускові установки крилатих ракет «Калібр», якими російська армія завдає ударів по містах та інфраструктурі України.

Вартість підводного човна класу «Варшавянка» становить близько 400 млн доларів. Цей клас субмарин також відомий під назвою «Чорна діра» через здатність корпусу поглинати звуки та залишатися малопомітним для сонарів.





Коли саме здійснено ураження підводного човна, не повідомляється. На кадрах відео це відбувається у світлий час доби. Водночас російська сторона спростовує заяву СБУ.

«Спроба противника провести диверсію за допомогою підводного безекіпажного апарата не досягла своєї мети. Жоден корабель чи підводний човен Чорноморського флоту, дислоковані в бухті Новоросійської військово-морської бази, а також їхні екіпажі, внаслідок диверсії не зазнали пошкоджень і несуть службу в штатному режимі», – заявив начальник пресслужби флоту капітан 1-го рангу Олексій Рульов, його цитату наводить телеканал Міноборони РФ «Звезда».

Редакція на цей момент не може перевірити інформацію з незалежних джерел.

Нетривіальна ціль

У морі уразити підводний човен наявними в України засобами практично нереально, вважає капітан 3-го рангу запасу, який раніше служив у військовій розвідці України.

На умовах анонімності він розповів Крим.Реалії про складність такого завдання:

«Підводні човни можна відстежити через супутник, коли вони перебувають у надводному положенні. Однак після занурення під воду субмарини стають непомітними в оптичному діапазоні. І навіть з урахуванням того, що кожні три дні підводний човен спливає для підзарядки акумуляторів, в України може не бути в цьому районі морських дронів на цей момент. Це як голку в копиці сіна шукати»

Також він звернув увагу на те, що і в порту підводні човни добре захищені від ураження з моря.

Підводний дрон СБУ міг пройти в бухту тільки в момент, коли ворота відкриті

«У порту Новоросійська, військова гавань, де перебувають кораблі ЧФ, відокремлена від бухти потужними бетонними молами. А вхід у гавань перекритий боновими загородженнями – це така сітка з тросів із «поплавцями» у вигляді понтонів. Коли кораблю потрібно вийти з гавані або увійти в неї, буксир відтягує бонові загородження, звільняючи прохід. Тому підводний дрон СБУ міг пройти в бухту тільки в момент, коли ворота відкриті», – констатує капітан 3-го рангу запасу.

Також розвідник звертає увагу ще на одну деталь:

«Ви ж помітили одну особливість відео, опублікованого СБУ? Воно записане зі стаціонарної камери. Це означає, що українська служба безпеки встановила власну камеру для контролю обстановки або ж зламала трансляцію міської чи відомчої камери спостереження»

Носіїв «калібрів» стало менше?

У складі Чорноморського флоту РФ сім підводних човнів, з яких шість належать до модернізованого проєкту 636.3 «Варшавянка». Сьомий – підводний човен «Алроса» – належить до проєкту 877В «Палтус». Усі ці субмарини можуть нести крилаті ракет «Калібр», але «Алроса», яка отримала таку можливість після модернізації, жодного разу не запускала їх навіть на випробуваннях.

Дві «Варшавянки» на момент початку повномасштабного вторгнення російської армії в Україну перебували в Середземному морі – це ПЧ «Новоросійськ» та ПЧ «Старий Оскол». Потрапити в Чорне море вони не можуть, оскільки після початку війни Туреччина відповідно до Конвенції Монтре закрила протоки Дарданелли та Босфор для проходу військових кораблів.

Із чотирьох підводних човнів, що перебували на базі ЧФ у Севастополі, ПЧ «Ростов-на-Дону» був уражений ракетою 13 вересня 2023 року, коли перебував на ремонті в сухому доці Севастопольського морського заводу. Повторного удару по ньому завдали 2 серпня 2024 року, коли субмарину завели для продовження відновлення в 13-й судноремонтний завод ЧФ у Севастополі. Фахівці вважають, що відновити її навряд чи можливо.

Восени 2024 року, після першого удару по «Ростову-на-Дону», три підводні човни, що залишилися – «Краснодар», «Великий Новгород» та «Колпіно» – були виведені із Севастополя на базу Чорноморського флоту в Новоросійськ. Звідти вони періодично виходять у море для нанесення ударів «калібрами».

Це поворот у війні?

Військовий експерт із Криму, колишній український офіцер, підполковник запасу ЗСУ на умовах анонімності поділився думкою з Крим.Реалії, що знищення підводного човна в Новоросійську має важливе значення для подальшого перебігу війни на морі:

«Перше – уражено носія ракет типу «Калібр», які Росія активно використовує останнім часом під час комбінованих ракетно-дронових атак по Україні. Друге – це те, що змінить ведення сучасної війни на морі. Вперше на арену виходять підводні морські дрони. Тепер жоден російський корабель в акваторіях Чорного та Азовського морів не почуватиметься впевнено, адже малорозмірні і, ймовірно, не дуже шумні підводні апарати буде вкрай складно виявити. Можливо, це дозволить і до Керченського мосту підібратися. Упевнений, досвід ураження підводного човна в Новоросійську вже завтра вивчатимуть усі армії світу, як раніше вивчали застосування надводних безекіпажних катерів. Україна вже кілька років перебуває на передньому краї військової науки»

У вересні цього року Forbes розповів про український підводний дрон «Толока», який має 5-тонну вантажопідйомність і призначений для постановки мін та «знищення великих стаціонарних цілей». Він становить пряму загрозу Керченському мосту та портам РФ.