Морські дрони СБУ Sea Baby уразили в Чорному морі два танкери російського «тіньового флоту» – джерело в СБУ

Морські дрони СБУ Sea Baby уразили в Чорному морі два підсанкційні нафтотанкери KAIRO та VIRAT, що належать «тіньовому флоту» РФ, повідомило Радіо Свобода поінформоване джерело в СБУ.

«Це була спільна операція 13-го Головного Управління військової контррозвідки СБУ з ВМС України. По суднах успішно відпрацювали модернізовані морські дрони Sea Baby. Вони можуть долати великі дистанції та оснащені посиленими бойовими частинами», – повідомило джерело, яке побажало залишитися неназваним, бо не уповноважене офіційно коментувати ситуацію.

Джерело Радіо Свободи зазначає, що під час атаки підсанкційні судна йшли порожніми – вони прямували на завантаження у порт Новоросійськ.

«СБУ продовжує активні дії щодо урізання російських фінансових можливостей вести війну проти України. Морські дрони Sea Baby вивели з ладу судна, які могли перевозити нафти майже на 70 млн доларів і допомагали кремлю обходити міжнародні санкції», – наголосило поінформоване джерело Радіо Свобода в СБУ.

Раніше влада Туреччини повідомляла про пожежі на двох нафтових танкерах у Чорному морі – після, ймовірно, «зовнішнього впливу». Обидва судна перебувають під західними санкціями як складові «тіньового флоту» Росії.

«Наступний в російський порт Новоросійськ порожній танкер KAIROS подав сигнал про займання на борту в 28 милях від нашого узбережжя, імовірно, через зовнішній вплив. Стан 25 членів екіпажу – добрий. Для евакуації моряків в район направлені наші рятувальні сили, ситуація перебуває на контролі», – говориться в повідомленні.

Друге судно VIRAT, за даними турецького відомства, повідомило, що зазнало удару приблизно за 35 морських миль від берега в Чорному морі.

«На місце події було направлено рятувальні групи та комерційне судно. Усі 20 членів екіпажу на борту перебувають у доброму стані, у машинному відділенні виявлено густе задимлення. Ситуація перебуває під контролем», – стверджує турецький Мінтранс.

Російські провоєнні блогери писали, що VIRAT був атакований п’ятьма морськими дронами.



Офіційних коментарів від російської сторони наразі немає.



