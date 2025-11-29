У Генштабі ЗСУ повідомили про ураження Афіпського НПЗ, авіаремонтного заводу і нафтового термінала в Росії

У ніч проти 29 листопада Сили оборони уразили Афіпський НПЗ, авіаремонтний завод та морський нафтовий термінал на території Росії, йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

«У рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора у ніч на 29 листопада підрозділи Сил оборони України завдали успішних ударів по декількох важливих об’єктах російського агресора», – зазначили військові.

У Генштабі уточнили, що у місті Таганрог Ростовської області РФ атаковані потужності авіаремонтному заводу «ТАНТК ім. Г.М. Берієва», де проводиться модернізація стратегічних бомбардувальників Ту-95 та літаків ДРЛВ А-50. За попередньою інформацією, виникла пожежа в цеху з ремонту літаків Ту-95, результати уточнюються.

Також відомо, що Сили оборони України вчергове завдали ураження по нафтопереробному заводу «Афіпський» у Краснодарському краї РФ, який залучений у забезпеченні російської армії.

Окрім того, у Генштабі ЗСУ підтвердили знищення вертикального резервуара РВ-5000 в результаті влучань 25 листопада 2025 року по інфраструктурі морського нафтового термінала порту «Туапсе» у Краснодарському краї.

Афіпський НПЗ – великий нафтопереробний завод, що входить до групи «Сафмар». Його проєктна потужність із переробки нафти становить 6,25 мільйона тонн на рік. Підприємство не вперше зазнає атаки українських безпілотників.

У міноборони РФ наразі дану інформацію не коментували. Радіо Свобода не має можливості підтвердити дані з незалежних джерел.

Раніше, 26 вересня, у Генштабі також повідомляли, що Сили безпілотних систем уразили потужності Афіпського нафтопереробного заводу.

Удар був завданий спільно з іншими складовими Сил оборони в рамках «зниження наступального потенціалу» та ускладнення постачання пального і боєприпасів до військових частин Росії, уточнює командування.

Україна посилила атаки дронів глибоко всередині Росії, прагнучи вивести з ладу нафтопереробні заводи і трубопроводи, а також паралізувати найбільше джерело фінансування війни в Україні для Москви.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».