Синєгубов: сили РФ обстріляли Харківщину, є загиблі і поранені

За минулу добу, 28 листопада, сили РФ атакували Харків і п’ять населених пунктів області, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

За даними місцевого чиновника, двоє людей загинули і двоє постраждали.

«У селі Шестакове Старосалтівської громади загинув 33-річний чоловік, постраждали 52-річна і 61-річна жінки; у селі Караїчне Вовчанської громади загинув 49-річний чоловік», – йдеться у повідомленні.

Синєгубов зазначив, що сили РФ «активно» застосовували по Харківщині різні види озброєння: 10 КАБів, 2 fpv-дрони, 19 БпЛА (тип встановлюється).

За даними голови ОВА, у Харкові пошкоджено два багатоквартирні будинки, адміністративну будівлю, автомобіль; у с. Ківшарівка Куп’янського району – багатоквартирний будинок; у Чугуївському районі пошкоджено 8 приватних будинків, 5 господарчих споруд, 4 автомобілі (с. Шестакове), 9 приватних будинків, будинок культури (с. Кирилівка).

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.