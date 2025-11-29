Росія атакувала Київ дронами і ракетами: двоє загиблих, 15 постраждалих – влада

Росія масовано атакувала Київ дронами і ракетами, йдеться у повідомленні Київської міської військової адміністрації.

«За оновленою інформацією, внаслідок атаки загинуло двоє людей. Ще 13 осіб постраждали, серед них – одна дитина», – зазначили у КМВА.

При цьому повідомляється, що загроза з повітря зберігається. На підступах до міста фіксуються російські повітряні цілі.

Згодом мер столиці Віталій Кличко повідомив про 15 постраждалих внаслідок атаки РФ, вони перебувають у лікарнях.

Мер Києва повідомив, що в Солом'янському районі столиці зафіксовано падіння уламків на нежитлові приміщення та відкриті території.

У Дарницькому районі сталося падіння уламків ракети на подвір’я дев'ятиповерхового житлового будинку. У результаті на шостому поверсі сталась пожежа. Також, Віталій Кличко зазначив, що через уламки було пошкоджено ще одну житлову будівлю в Дарницькому районі Києва. Усі необхідні служби виїхали на місце.

У ДСНС повідомили, що в Дніпровському районі столиці ракета влучила в десятиповерховий житловий будинок, що призвело до руйнування шостого і сьомого поверхів. Пожежу було ліквідовано. З постраждалих – врятовано трьох людей, зокрема маломобільного жителя.

Кличко зазначив, що наразі жителі західної частини столиці залишаються без електроенергії. Причини відключення поки уточнюють, проте фахівці енергетичних служб уже працюють на місці, щоб відновити електропостачання в найкоротші терміни.

Мер Києва додав, що на правому березі столиці фіксується зниження тиску води у водопровідних системах.

Раніше, Києві та області близько 23:00 п’ятниці, 28 листопада, було оголошено повітряну тривогу. Близько опівночі у столиці пролунали вибухи. Згодом до дронів додалась й балістика. Раніше було відомо про 7 постраждалих, серед них дитина. Надзвичайники врятували 4 людей, у тому числі дитину та маломобільну особу.

Крім того, у Броварах внаслідок російського обстрілу пошкоджено багатоповерхівку і приватний будинок.

Також сили РФ вдарили керованими авіабомбами по Харківщині – близько 20:30 в Харкові пролунали перші вибухи. Під ударом опинилася енергетична інфраструктура області, внаслідок чого у побутових споживачів можуть спостерігатися перепади напруги.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.