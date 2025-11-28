ОВА: у лікарні помер чоловік, який постраждав через удар дрона РФ по автівці на Херсонщині

У лікарні помер постраждалий через удар російського дрона по автівці у Білозерці, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Медики до останнього боролися за життя 50-річного чоловіка, але травми виявилися смертельними», – написав він у телеграмі.

Прокудін додав, що медики продовжують рятувати тяжкопоранену 43-річну жінку, яка зазнала вибухової та відкритої черепно-мозкової травми, переломів кісток руки, множинних уламкових поранень тулуба, обличчя й кінцівок.

10 жовтня в Моніторинговій місії ООН з прав людини заявили, що в Україні протягом 2025 року кількість жертв серед цивільних осіб внаслідок російських ударів різко зросла: загальне число жертв за перші дев’ять місяців року збільшилося на 31% порівняно з 2024 роком. «Це суттєве зростання поки що не демонструє ознак уповільнення», – відзначають експерти.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



