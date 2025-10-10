ООН: в Україні за 9 місяців цього року кількість жертв атак РФ зросла майже на третину порівняно з 2024-м

В Україні протягом 2025 року кількість жертв серед цивільних осіб внаслідок російських ударів різко зросла: загальне число жертв за перші дев’ять місяців року збільшилося на 31% порівняно з 2024 роком, заявили в Моніторинговій місії ООН з прав людини.

«Це суттєве зростання поки що не демонструє ознак уповільнення», – відзначають експерти.

Як ідеться в повідомленні, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну місія задокументувала дані про щонайменше 14 383 загиблих цивільних людей в Україні, серед яких 738 дітей, а також про 37 541 поранену людину, зокрема 2 318 дітей.

Щонайменше 214 цивільних осіб було вбито та майже 1000 поранено по всій Україні у вересні 2025 року. Понад дві третини жертв серед цивільних осіб у вересні припало на райони поблизу лінії фронту, зокрема значна кількість була зафіксована в Донецькій та Херсонській областях на сході України, відзначають у місії.

Окремо автори зведення відзначають, що 9 вересня внаслідок авіаційного удару російською авіабомбою в селищі Ярова Донецької області загинули 25 цивільних та щонайменше 19 дістали поранень.

«Високий рівень жертв серед цивільних осіб минулого місяця підтверджує тривожну тенденцію цього року щодо зростання насильства в Україні, адже майже не минає жодного дня без загибелі або поранення цивільних осіб, особливо у прифронтових громадах», – зазначила голова місії Даніель Белль.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.