Поліція: ідентифіковані тіла 20 загиблих внаслідок удару РФ по Яровій

У Нацполіції повідомили, що ідентифікували 20 загиблих внаслідок російського авіаудару по Яровій на Донеччині, дані ще чотирьох осіб уточнюють.

«Сьогодні війська РФ скинули керовану авіабомбу на людей у момент видачі їм пенсій. Наразі відомо про 24 загиблих і 19 поранених. Для збору доказів воєнного злочину було створено додаткові слідчо-оперативні групи. Слідчі й криміналістична лабораторія продовжують працювати над ідентифікацією тіл», – йдеться в повідомленні.

За даними правоохоронців, серед загиблих – 15 жінок (54-79 років) і дев’ять чоловіків (53-87 років); серед поранених – п’ятеро чоловіків віком 50-79 років, і 14 жінок – від 38 до 72 років. У них діагностували мінно-вибухові травми, ампутації, осколкові поранення, переломи. Постраждалих доправили до лікарень міст Словʼянськ, Краматорськ і Лиман.

Робота поліцейських на місці удару була ускладнена атаками російських дронів, зазначили в поліції.

Там додали, що з селища триває евакуація, яку проводять підрозділ «Білий янгол» і волонтери.

У місії ООН раніше назвали жахливими наслідки російського удару по Яровій на Донеччині. Як заявила голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Даніель Белль, дані місії свідчать, що приблизно 63 відсотки всіх жертв серед цивільних осіб в Україні у 2025 році припали на прифронтові райони, при цьому непропорційно постраждали люди старшого віку й особи з інвалідністю.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.