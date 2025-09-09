«Жахливі наслідки». У місії ООН відреагували на удар РФ по Яровій

У місії ООН назвали жахливими наслідки російського удару по Яровій на Донеччині, внаслідок чого 9 вересня загинули 24 людини, ще 19 – зазнали поранення.

Як заявила голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Даніель Белль, в організації продовжують збирати додаткову інформацію щодо удару.

«За даними місцевої влади, більшість загиблих були людьми старшого віку, які отримували свої пенсії. Опубліковані кадри безпосередньо після нападу, надані українськими органами влади, свідчать про жахливі наслідки. Жертви серед цивільних осіб переважно спостерігаються поблизу лінії фронту, на яку припадає понад 60 відсотків усіх втрат, при цьому найбільше страждають люди старшого віку й особи з інвалідністю», – зазначили в ООН.

Як нагадали у місії, її висновки показують, що потужні авіабомби, скинуті російськими збройними силами, призвели до 15 відсотків усіх жертв серед цивільних осіб у 2025 році, при цьому особливо багато втрат було у липні (67 загиблих і 209 поранених).

«Наша місія задокументувала, що приблизно 63 відсотки всіх жертв серед цивільних осіб у 2025 році припали на прифронтові райони, при цьому непропорційно постраждали люди старшого віку та особи з інвалідністю. Серед цивільних осіб, які загинули у прифронтових районах, понад 43 відсотки були старші за 60 років. Міжнародне гуманітарне право забороняє атаки на цивільних осіб і зобов’язує вживати всіх можливих заходів обережності, щоб уникнути жертв серед цивільних під час бойових дій», – наголосили у місії ООН.

За словами президента Володимира Зеленського, російські війська 9 вересня вдарили авіабомбою по селищу в момент, коли видавалися пенсії.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.