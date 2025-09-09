Удар Росії по Яровій: Сибіга звернувся до партнерів із закликом «вжити заходів»

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга прокоментував російську атаку на селище Ярова в Донецькій області 9 вересня, внаслідок якого загинула щонайменше 21 людина.

«Цей жахливий злочин вимагає світового засудження та рішучих дій. Ми закликаємо світ висловитися і діяти негайно. Ми звертаємося до європейських партнерів, Сполучених Штатів, членів G20 та всіх, хто цінує людське життя і Статут ООН, вжити заходів», – заявив він.

За словами міністра, МЗС вже інформує партнерів Укаїни та міжнародні організації про деталі атаки і очікує на «на потужну реакцію». Він закликав до відповідальності для відповідальних за воєнні злочини Росії:

«Російська пропаганда заявляє, що «рятує» людей у Донецькій області, але насправді – скидає масовані авіабомби на мирних жителів, які прийшли отримати пенсії. Росія несе лише смерть, жах і руйнування».

Сибіга висловив переконання, що колективні дії, зокрема, санкційний тиск і додаткова підтримка оборони та стійкості України «можуть і мають зупинити російський терор».

Раніше стало відомо, що понад 20 людей загинули в селищі Ярова Краматорського району на Донеччині внаслідок російського удару.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



