У селищі Ярова на Донеччині через авіаудар РФ загинули понад 20 людей – Зеленський

Понад 20 людей загинули в селищі Ярова Краматорського району на Донеччині внаслідок російського удару, повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Відверто звірячий російський удар авіабомбою по селищу Ярова на Донеччині. Прямо по людях. Звичайні цивільні люди. У момент, коли видавались пенсії. За попередньою інформацією, кількість загиблих – більш як 20 людей. Немає слів… Співчуття всім рідним та близьким загиблих», – написав глава держави.

Він зазначив, що «такі удари Росії точно не мають залишитись без належної реакції світу».

«Потрібна реакція Сполучених Штатів. Потрібна реакція Європи. Потрібна реакція Двадцяти (Групи двадцяти, G20 – ред.). Потрібні сильні дії, щоб Росія перестала нести смерть», – додав Зеленський.

Раніше представники окупаційної влади на контрольованій Росією частині Донеччини заявили, що внаслідок комбінованих ударів ЗСУ по Донецьку та Макіївці ввечері 8 вересня загинули двоє і поранені 16 людей. Згідно з оприлюдненими даними, під час ударів були використані ракети і безпілотники.

Незалежно перевірити повідомлення Росії та підконтрольного їй угруповання «ДНР» наразі неможливо, представники української влади не прокоментували ці атаки.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.