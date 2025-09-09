Через російські атаки за добу загинули шість жителів Донеччини – ОВА

Протягом попередньої доби внаслідок російської агресії загинули шестеро жителів Донецької області, повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін вранці 9 вересня:

«За 8 вересня росіяни вбили 6 жителів Донеччини: 2 у Новодонецькому, по 1 у Костянтинівці, Нововікторівці, Білицькому і Родинському».

Також поранені 10 людей: у Новодонецькому, Костянтинівці, Нововікторівці, Білицькому, Краматорську та Добропіллі.

За даними ОВА, всього російські війська 38 разів обстріляли населені пункти області. З лінії фронту евакуювали 275 людей, у тому числі 81 дитину.

За підсумками голови Харківщини Олега Синєгубова, російські війська обстріляли дев’ять населених пунктів області протягом доби.

«У селищі Великий Бурлук зазнала травм 60-річна жінка», – заявив він.

Також через вибух невідомого предмета в Ізюмі загинув 49-річний чоловік. Напередодні стало відомо також про поранення двох дітей через детонацію вибухонебезпечного предмета.

Російські війська атакували дронами, авіацією та артилерією низку населених пунктів Херсонщини, заявив голова області Олександр Прокудін:

«Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3 приватні будинки.Також окупанти понівечили приватні автомобілі. Через російську агресію 5 людей дістали поранення».

Увечері 8 серпня через удар російського FPV-дрона на Приморське в Запорізькій області загинула жінка, повідомив голова області Іван Федоров. Вночі проти вівторка ще одна жінка постраждала через удар по Запоріжжю.





«Надійшло 17 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків та господарчих споруд», – додав Федоров.

Напередодні голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив про поранення двох цивільних у регіоні – 66-річного чоловіка та 68-річної жінки. Російські війська атакували Нікопольський та Криворізький райони.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.











