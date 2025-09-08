Трамп висловив співчуття родині вбитої у США української біженки

Президент США Дональд Трамп 8 вересня висловив співчуття родині вбитої у Сполучених Штатах української біженки Ірини Заруцької й пообіцяв «протистояти» «злим людям» в американському суспільстві.

«Ми повинні протистояти цьому. Я просто висловлюю свою любов і надію родині молодої жінки, яку... в Шарлотті зарізав божевільний», – цитують слова Трампа Fox News і New York Post.

«Божевільний просто встав і почав, – сказав Трамп про підозрюваного. – Це прямо на відео. Нелегко дивитися, бо це так жахливо, її просто жорстоко поранено ножем».

Раніше президент США Дональд Трамп обіцяв дізнатися всі деталі справи про вбивство в місті Шарлотт 23-річної української біженки Ірини Заруцької. Спершу Трамп заявив, що не чув про цей злочин, але після озвучених журналістом деталей назвав убивство жахливим.

23-річну Ірину Заруцьку смертельно поранини ножем у серпні у вагоні міської електрички в місті Шарлотт, у штаті Північна Кароліна. 5 вересня медіа опублікували відео з місця вбивства. За повідомленнями, на жінку напав 34-річний Декарлос Браун-молодший, якого затримали. Мотиви нападника невідомі. За повідомленнями ЗМІ, він має історію арештів, що сягає понад десяти років, зокрема за пограбування з використанням небезпечної зброї у 2015 році, за яке він був ув'язнений на понад шість років.

Ірина Заруцька переїхала до США, рятуючись від війни РФ проти України, у серпні 2022 року разом з матірʼю, сестрою і братом, йдеться в некролозі, написаному родиною. Ірина закінчила коледж «Синергія» у Києві зі ступенем у галузі мистецтва й реставрації. У США дівчина працювала в піцерії Zepeddie’s.