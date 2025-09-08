Трамп відреагував на вбивство 23-річної української біженки у США

Президент США Дональд Трамп пообіцяв дізнатися всі деталі справи про вбивство в місті Шарлотт 23-річної української біженки Ірини Заруцької. Про це він сказав телеканалу Fox News у відповідь на запитання репортера.

Спершу Трамп заявив, що не чув про цей злочин, але після озвучених журналістом деталей назвав убивство жахливим

«Я дізнаюся всі деталі до завтрашнього ранку», – сказав американський лідер.

Також на вбивство відреагував близький до Трампа пастор Марк Бернс.

«Це був напад на людську гідність і болісне нагадування про те, що ненависть досі існує в наших громадах. Жодна людина не повинна страждати через те, ким вона є чи звідки вона родом. Таке насильство не можна виправдати, ігнорувати чи пояснювати. Його потрібно чітко та рішуче засудити», – написав Бернс у мережі Х, додавши, що «молиться за швидке правосуддя… та захист тих, хто став жертвою ненависті».

23-річну Ірину Заруцьку зарізали у серпні у вагоні міської електрички в місті Шарлотт, штат Північна Кароліна. 5 вересня медіа опублікували відео з місця вбивства. На жінку напав 34-річний Декарлос Браун-молодший, якого затримали. Мотиви нападника невідомі. Як ішлося в публікації Бі-Бі-Сі, він є безхатьком, його з 2011 року кілька разів заарештовували за тяжку крадіжку, пограбування із застосуванням небезпечної зброї та погрози.