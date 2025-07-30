Трамп: біженці з України можуть залишитися в США до кінця війни

Президент США Дональд Трамп заявив, що біденці, які виїхали з України через війну, ймовірно, зможуть залишатися у Сполучених Штатах до її завершення.

«Я думаю, що так. У нас є багато людей, які приїхали з України. Ми працюємо з ними», – сказав Трамп журналістам у Вашингтоні, відповідаючи на запитання кореспондента DW, який згодом поширив відповідне відео у X.

У лютому 2025-го США призупинили розгляд поданих імміграційних заяв за низкою програм, зокрема «Єднання заради України» (U4U). У Міністерстві внутрішньої безпеки США пояснили це необхідністю додаткових перевірок, щоб запобігти шахрайству і загрозам національної безпеки.

У березні цього року президент США Дональд Трамп заявив, що незабаром вирішить, чи скасовуватиме тимчасовий правовий статус для приблизно 240 тисяч переселенців з України. «Ми не хочемо нікому завдати школи, ми точно не хочемо їм завдати шкоди, і я це розглядаю. Були люди, які вважали це доречним, а деякі – ні. І я прийму рішення досить скоро», – сказав президент журналістам в Овальному кабінеті, коли його запитали про статус українських мігрантів, повідомляла агенція Reuters.

У травні видання The Washington Post з посиланням на документи повідомило, що адміністрація президента Дональда Трампа, ймовірно, планує добровільне повернення додому біженців з різних країн. У списку мігрантів – і українці, які знайшли прихисток в США після початку повномасштабної війни. Автентичність документів визнала речниця Міністерства внутрішньої безпеки США, але наголосила, що остаточне рішення ще не ухвалене.