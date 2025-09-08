США змінили правила видачі віз. Для українців теж

Сполучені Штати Америки оновили правила видачі неімміграційних віз, посиливши вимоги для іноземців, повідомляє відповідна сторінка Державного департаменту.

Як змінилися правила для українців?

Від 6 вересня діють нові правила подавання на отримання неімміграційних віз США (NIV).

Тепер це можна зробити:

винятково у посольстві чи консульстві США на території країни свого громадянства або постійного проживання;

а громадяни країн, де уряд США не проводить стандартних операцій із оформлення неімміграційних віз (в Україні ці операції зупинені через війну), мають подавати документи у призначених для них місцях.

Для громадян України – лише у Польщі

Україна увійшла до переліку з 17-ти країн, громадяни яких змушені оформлювати американські візи на території третіх держав.

Це Росія, Білорусь, Афганістан, Чад, Куба, Гаїті, Іран, Лівія, Туніс, Нігер, Сомалі, Південний Судан, Судан, Амман, Венесуела, Ємен, Зімбабве.

Для громадян України, які не зареєстровані на постійне місце проживання в іншій країні, від 6 вересня заяву на отримання неімміграційної візи США можна подавати лише до відповідних американських дипломатичних установ у двох містах Польщі.

Це Варшава і Краків.

Що ще ускладнилося?

Сторінка на сайті Держдепу США зазначає наступне:

Вимога до проживання

Заявники повинні мати можливість підтвердити проживання в країні, де вони подають документи, якщо місце подачі заявки обумовлене їхнім проживанням.

Збори

Заявники, які записуються на неімміграційну співбесіду в Посольстві або Консульстві США за межами країни їхнього громадянства або проживання, можуть виявити, що отримати візу буде складніше. Сплачені за такі заявки збори не повертаються і не можуть бути перенесені.

Наявність запису

Час очікування співбесіди для неімміграційної візи варіюється залежно від місця. Заявники, які подають документи за межами країни свого громадянства або проживання, повинні бути готові чекати набагато довше, щоб отримати запис на співбесіду.

Існуючі записи

Існуючі записи на неімміграційні візи, як правило, не будуть скасовані.

Винятки

Ці інструкції не стосуються заявників на візи типу A, G, C-2, C-3, візи НАТО, заявників на візи дипломатичного або офіційного типу (незалежно від класифікації) або заявників на будь-яку візу для поїздок, що регулюються Угодою про штаб-квартиру ООН.

Також можуть бути зроблені рідкісні винятки у випадках гуманітарних або медичних надзвичайних ситуацій, або з міркувань зовнішньої політики.

Заявникам слід перевіряти вебсайти посольств і консульств для отримання детальнішої інформації про вимоги та процедури подачі заявки на візу, а також щоб дізнатися про статус роботи та послуги посольства або консульства.

У дипломатичну установу США у Варшаві, до того ж, окрім українців, відтепер зобов'язані подаватися і громадяни країни-агресора Росії, а також Білорусі, які підтримує Кремль у війні проти України.