Рубіо каже, що USAID перебуває «у режимі згортання»

Державний секретар США Марко Рубіо у пості в соцмережі Х повідомив про початок процесу закриття Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

За словами американського чиновника, «низку ключових програм» вже передали до Державного департаменту, а керувати процесом ліквідації призначено директора Офісу менеджменту та бюджету США Рассела Воута.

«Я пожартував із президентом, що маю чотири роботи. Він сказав: віддай одну моєму другу Россу. Тож я так і зробив. Від січня ми зекономили для платників податків десятки мільярдів доларів. Тепер Росс очолює процес закриття агентства, яке давно вийшло з-під контролю», – написав Рубіо.

Раніше Рубіо повідомив про припинення надання будь-якої іноземної допомоги Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) з 1 липня.

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) було засноване у 1961 році. У 2025-му його бюджет мав скласти 42,8 мільярда доларів. Але президент Дональд Трамп у січні заморозив на 90 днів усю іноземну допомогу агентства, після чого управління USAID передали під контроль Держдепартаменту США.



